Casi 1.600 gallegos se registran para tener vetado el acceso a bingos y casinos

Uno de cada cuatro menores gallegos ha apostado alguna vez en su vida y uno de cada diez lo ha hecho en el último mes, lo que da una idea de una relación más habitual, según explica Antonio Rial Boubeta, experto en adicciones juveniles, como avance de un estudio sobre este tipo de conductas en un colectivo que, de entrada, tiene prohibido el juego, pero que en parte hace caso omiso de las recomendaciones. Ocurre al contrario con otro grupo que sí tendría el visto bueno legal, porque cumplen con la edad, para apostar dinero, pero que, sabiendo de su adicción al juego, prefieren inscribirse en un registro para conseguir que les veten el acceder el acceso a locales como casinos o bingos. En Galicia ascienden a un total de 1.596 personas, con datos de este mismo año, 2019.

Ese es el número de inscritos en el denominado Rexistro de Prohibidos, un listado, explican desde la Consellería de Vicepresidencia en su web, que permite que los adultos que lo deseen puedan, tras cubrir un formulario, sean incluidos como persona que, "voluntariamente, renuncia a acceder a una sala de bingo, a un casino o a una tienda de apuestas". Desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados señalan que esta es "una de las medidas que puede tomar una persona que reconoce su adicción al juego". De esa forma, indican en su página,es la propia administración y las empresas las que impedirán el acceso a las salas físicas o portales en internet donde se lleve a cabo el juego.

El registro gallego, como el resto de registros autonómicos, solo tiene vigencia para los establecimientos de juego y apuestas ubicados dentro de la comunidad. Si un jugador desea que no se le permita entrar a ningún local del país tiene que optar por la inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda. En ese caso, sin embargo, la vigencia de la prohibición es más corta, de medio año, mientras en Galicia alcanza el año entero.

Otra de las diferencias entre el Rexistro gallego y el estatal es que este aplica la prohibición también a juegos online y el gallego no en su ámbito autonómico. Lo que sí puede hacerse desde el gallego es delimitar en qué juegos o en qué locales tiene aplicación la autoexclusión solicitada. En bingos y casinos se aplicaría la prohibición, mientras en los salones de juego y locales de apuestas depende de las máquinas y del montante jugado. En estos lugares habrá que disponer de un control de acceso para garantizar no solo que no entren los inscritos de Prohibidos, sino también los menores conforme a la nueva ley del juego en la que trabaja la Xunta y cuyo borrador presentó este mismo mes.

La cifra de inscritos en el Rexistro gallego de Prohibidos es la tercera más baja de los últimos seis años „aunque registre un ligero incremento de seis anotados con respecto a 2018„ y supone casi un centenar menos que los anotados hace un lustro, en 2015, cuando ascendían a 1.694. En el Registro estatal a finales de 2018 había 43.796 anotados, un 40% más que el año anterior, y uno de cada cinco tenían menos de 26 años. El 85% de las nuevas altas estatales son varones.