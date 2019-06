El Louvre, el Prado y el Sofía

Un año más, el Louvre es el museo más visitado del mundo. El Museo del Prado no solo está lejos del Louvre en número de visitantes, sino que es superado por el Museo Reina Sofía. Pues bien, ¿qué ocurriría si el Guernica de Picasso estuviera en el Louvre y La Gioconda de Da Vinci en el Museo del Prado? Y si no es descabellado un trueque entre el París Saint-Germain y el Barça de modo que Coutinho juegue en París y Neymar en Barcelona, ¿qué pasaría si el Louvre y el Prado acordaran un trueque entre La Gioconda y El jardín de las delicias de El Bosco para que la media sonrisa más famosa del mundo se mude a Madrid y las fascinantes imágenes del Edén y del Infierno viajen a París? ¿Hay alguna obra de arte que pueda ser expuesta en el Louvre, el Prado o el Reina Sofía sin provocar un problema artístico, turístico u ontológico? Dicho de otra manera, ¿el Guernica, La Gioconda y El jardín de las delicias son como El bueno, el feo y el malo, el genial spaghetti western dirigido por Sergio Leone? Me encontré con El bueno, el feo y el malo en Movistar Drama y, como siempre, no tuve más remedio que acompañar a Rubio (el "bueno"), Sentencia (el "malo") y Tuco (el "feo") en sus aventuras en el viejo Oeste. ¿Por qué El bueno, el feo y el malo se emite en un canal dedicado al drama? ¿Podría la película de Leone emitirse en Movistar Acción? Por supuesto. ¿Y en Movistar Comedia? Sin duda. ¿Y en Movistar Cine Ñ? Técnicamente, sí. ¿Qué es, entonces, El bueno, el feo y el malo? ¿Drama? ¿Acción? ¿Comedia? ¿Una coproducción ítalo-hispano-alemana? Es todo. Por eso Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach podrían ser exhibidos en el Louvre, en el Prado o en el Reina Sofía sin ningún problema artístico, turístico u ontológico. Es lo que tienen los clásicos. La Gioconda no desentonaría en el Museo del Prado, El jardín de las delicias no tendría nada que envidiar a las obras de arte más audaces del Reina Sofía, y el Guernica sería tan bien recibido en el Louvre como un Neymar limpito, sano y motivado en el Camp Nou. Por eso El bueno, el feo y el malo no desentona en un canal de televisión dedicado al drama, no tendría nada que envidiar a la acción de Arma letal y sería bien recibido por los chicos de Tropic Thunder. Lo del trueque Coutinho-Neymar, sin embargo, no está tan claro.