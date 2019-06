Llegan las vacaciones escolares

La llegada del mes de junio supone un cambio en la vida de las familias que tienen niños. En muchos centros escolares se empieza la reducción de jornada que anticipa el fin de las clases y que los niños estarán en casa todo el día. Esta situación supone un cambio radical para todos ya que los niños se encuentran con mucho tiempo libre y, normalmente, no saben qué hacer. Debemos impedir que se dediquen a ver la tele o jugar online y animarlos a realizar actividades al aire libre que les ayuden a "quemar calorías" y establecer nuevas relaciones.

Los adultos responsables se sienten desbordados por la falta de tiempo y la necesidad de mantenerles ocupados y entretenidos, lo que les genera mucha tensión. No debemos ver esta etapa como "un largo verano sin nada que hacer", los niños han trabajado durante el curso y es el momento de descansar y cambiar su rutina. Son muchas las actividades interesantes que pueden desarrollar y, aunque dudes y duden, al final se divertirán y aprenderán. Apúntalos.

También es el momento de controlar su alimentación y mejorarla. Las tasas de obesidad infantil aumentan de manera alarmante y acabarán convirtiéndose en un grave problema de salud. Debemos prevenirlo desde la infancia, pues ya se presentan en los niños patologías propias de los adultos (hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.), que llegan a ser graves y les acompañarán a lo largo de su vida.

Acude a tu pediatra y consúltale si su crecimiento se adapta a las tablas antropométricas, se alimenta adecuadamente o es necesario realizar alguna modificación. Te señalará las pautas idóneas, pues conoce el historial clínico de tu hijo y, si observas algún comportamiento extraño o piensas que es demasiado sedentario o come inadecuadamente, plantéaselo.

Prevenir la obesidad es una tarea que puedes iniciar aprovechando el fin de curso y el comienzo de unas largas vacaciones. Iniciar una nueva etapa o reforzar lo que ya hacíais, buscando nuevas formas de comer y otras actividades lúdicas que supongan ejercicio resulta muy conveniente. Sería recomendable:

-Planificar los menús entre todos, ir a la compra, cocinar, poner la mesa y sentarse (sin la televisión) para disfrutar de la comida y la conversación. Puedes hacerlo si adaptas el horario y conviertes la cena en ese momento familiar.

-Explicarle las ventajas de comer sano. Así le será más fácil hacerlo.

-Comer de todo sin excluir alimentos porque "no nos gustan". Es fundamental acostumbrarse a los distintos sabores desde pequeños. Si algo no gusta, se come menos pero se come; así evitarás carencias nutricionales.

-Reducir sal, grasa y azúcares de la dieta. Utiliza sal yodada para prevenir problemas de tiroides; evita las grasas animales (embutidos, mantequilla, etc.) y limita el consumo de chucherías (sus dientes lo agradecerán).

-Consumir frutas y verduras de temporada para aprovechar todas sus ventajas, cinco raciones diarias repartidas como te resulte más cómodo.

-Utilizar en su dieta diaria cereales (mejor integrales y sin azúcares añadidos), patatas y legumbres. Son una buena fuente de energía, pero no pueden excluir el consumo de otros nutrientes imprescindibles (proteínas, fibra, vitaminas, etc.). No olvides los lácteos, fundamentales para el adecuado desarrollo de sus huesos.

-No guardar en la despensa productos poco saludables. Si contiene gusanitos, patatas fritas, chocolate, etc., al niño le será muy difícil resistirse a tomarlos. No deben ser consumidos habitualmente; son solo para "ocasiones especiales".

-Plantear un desayuno completo que incluya cereales, lácteos y fruta. Aprovechad el fin de semana y las vacaciones para disfrutarlo.

-Beber agua en vez de refrescos, zumos azucarados, etc. Puede tomar leche y zumos naturales, pero no excluir el agua.

-Hacer ejercicio adaptado a su edad. Se recomienda una hora diaria de actividad física moderada: patinar, nadar, jugar al baloncesto, bailar, etc. Si le acompañas, también mejorará tu estado físico.

-Elegir actividades que le motiven. Hay muchos campamentos organizados que pueden interesarle. Acudir no es un sacrificio; es un premio, para aprender cosas nuevas y para que disfrute de sus merecidas vacaciones.

-Apagar la televisión, el ordenador... Puede dedicarles un rato, pero no convertirse en su único ocio.

En la infancia y adolescencia se adquieren "los gustos" y, si adoptan comportamientos perjudiciales, será muy difícil modificarlos en el futuro. Anímales a hacer deporte, comer alimentos sanos, disfrutar de los espacios exteriores y del silencio al apagar la televisión. Es un buen momento.