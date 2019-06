'Magic', el rol se convierte en serie

Ni ordenador, ni videoconsolas. Los juegos de rol se han forjado a través de partidas que han tenido como protagonistas un tablero, unos dados (a ser posible poliédricos), papel, lápiz y la imaginación de unos jugadores dispuestos a sumergirse en una compleja aventura cargada de magia y épica. Al pensar en este tipo de partidas inevitablemente vienen a la cabeza títulos de primer nivel como Dragones y mazmorras, el primer juego de rol de la historia, o el clásico Hero Quest. Dos nombres en el que magos, elfos y guerreros plantan cara a las fuerzas del averno gracias a su estrategia y a la capacidad narrativa de quien dirija la partida.

No obstante, existen otro tipo de "herramientas" con las que poder disfrutar de una buena aventura de rol en compañía de amigos. Es el caso de las cartas, el principal elemento de un juego que ha cautivado a millones de seguidores de diferentes generaciones en todo el mundo: Magic. En 1993, el profesor de matemáticas Richard Garfield elaboró su propio universo de rol a través de un juego de cartas coleccionables que representa una batalla entre poderosos magos que utilizan hechizos para desmontar la defensa de su adversario y hacerse con sus cartas. Esta forma de juego reemplazaba así a la clásica libreta y presentaba unas normas más complejas que las de otros juegos similares. Algo que no impidió que Magic se convirtiera en un fenómeno global con torneo propios que reúnen a millones de jugadores.

Ahora, el exitoso título da un paso más en su historia para convertirse en una serie de animación de la mano del gigante Netflix. Magic: The Gathering, es la próxima gran apuesta de la plataforma en streaming. Una ficción que viene acompañada de la firma de Joe y Anthony Russo o, lo que es lo mismo, los directores de las millonarias y aclamadas Vengadores: Infinity War y su secuela, Endgame. Por el momento, no se han desvelado detalles sobre el argumento de esta nueva ficción, ni quién serán sus personajes principales. Únicamente se ha mostrado una imagen de la hechicera de fuego Chandra Nalaar, uno de los personajes más conocidos de " Magic". El guion correrá a cargo de José Molina, que ha trabajado en series de superhéroes como Agente Carter o La garrapata y Hery Gilory, que se ha encargado de los guiones de Star Wars Rebels y Star Wars: The Clone Wars.

Netflix ha apostado seriamente por la animación estos últimos dos años. Entre sus producciones propias destacan joyas como la adaptación del clásico videojuego Castlevania o la reciente Love, Death & Robots. Sin duda, Magic: The Gathering está llamada a ser uno de los grandes estrenos de la próxima temporada. Una epopeya de magia y aventura dispuesta a hacer las delicias de unos seguidores fieles, que en algunos casos son capaces de gastar hasta 22.000 euros por adquirir una carta, como ha sido el caso de la denominada Black Lotus.