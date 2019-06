Profesionales de centros de salud de toda Galicia van mañana a la huelga

Los profesionales de Atención Primaria de Galicia irán mañana a la huelga para reclamar "más tiempo" para atender a sus pacientes y un sistema que "dé respuesta a las necesidades" de los gallegos, alejado del actual "hospitalcentrismo" que denuncian y por el que también protestarán durante la misma jornada. De este modo lo explicó ayer Carlos Eirea, en representación de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, quien anunció que habrá una manifestación en Santiago que partirá a las 12.00 horas de la Xunta hasta el edificio del Sergas, en la que invitan a participar a toda la sociedad.

En palabras de Eirea, los profesionales en huelga reivindican que "sin Atención Primaria, la sanidad no es sostenible", porque "no da respuesta a las necesidades de la gente". Sin embargo, frente a sus continuas reclamaciones, los sanitarios critican el silencio de la Administración sanitaria. "No encontramos una respuesta real, solo respuestas ficticias, por parte de la Administración", dijo Carlos Eirea, que criticó la "inercia hospitalocentrista" de la sanidad actual, que se orienta solo al "consumo de grandes tecnologías".

De este modo, estos profesionales no sienten que este nivel asistencial sea "para nada el eje del sistema sanitario" y reclaman que la asistencia y la gestión "necesariamente se centre en el paciente" y se utilice la Primaria "como base para poder dar respuesta" a los usuarios. Por ello, recordó, no buscan "ningún tipo de reivindicación profesionalista" con la huelga: "la base fundamental es tener más tiempo para nuestros pacientes".

Por otra parte, una encuesta elaborada por el colectivo Enfermeiras Eventuais sitúa la media de contratos firmados en el último año en Galicia en 24 por profesional y la persona que más número rubricó superó los 300. Según esta encuesta, el 89% de los encuestados "se considera en situación de precariedad laboral", mientras que "sólo un 2,2% opina no tener un trabajo precario".

De estas personas, refleja la encuesta, el tiempo medio que pasan anotados en las listas es de "ocho años".