Seguir la vocación e informarse bien, claves a la hora de elegir los estudios superiores

"La vocación es lo primero" a la hora de elegir carrera, y la información. Eso proclama el docente gallego que ha realizado varios estudios sobre inserción laboral entre universitarios Luis Espada Recarey, quien considera que "si te gusta algo, el esfuerzo es fácil". Concede, matiza, que no hay que olvidar las aptitudes al considerar la inclinación. Asimismo, tampoco reprocha el reorientar el camino si los estudios no cumplen la expectativas: en esa línea defiende "cambiar" de carrera si esta no responde a lo esperado.

Lo que detecta quien también durante mucho tiempo ejerció como defensor universitario de la Universidade de Vigo "en un porcentaje grande"de jóvenes es que llegan a la altura vital de tomar una decisión relevante para su futuro sin las "ideas claras". "Algunos se deciden a última hora y por eso en 2º curso de Bachillerato, además de explicar las materias, se debería realizar una preparación en este sentido", señala. Porque "muchas veces" „en aquellos casos donde no hay una "vocación definida"„ los jóvenes toman decisiones en función de amigos o familias, circunstancias "ajenas".