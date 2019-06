Un prodigio gallego con beca Grammy

Tocaba el piano con solo 3 años. Con siete, entró en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo y, con 12, ya era pianista del Jazz Band de dicho Conservatorio gallego. El prodigioso pianista gallego Sergio De Miguel Jorquera, que en la actualidad cuenta con 17 años, ya ha sellado una página en la historia musical gallega al convertirse en el primer español en lograr la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy que hoy recibirá de la manos de Emilio y Gloria Estefan. "Sigo en shock; siento alegría, emoción... y una responsabilidad enorme", reconocía ayer por teléfono Sergio De Miguel desde Miami, a donde viajó con sus padres Enrique De Miguel y María Margarita Jorquera.

La ayuda a la que accede el pianista gallego asciende al precio de una vivienda media en una ciudad gallega. Unos 179.000 euros (200.000 dólares) que la Fundación concede "a un alumno excepcional" previamente aceptado por Berklee College of Music, una de las mejores universidades del mundo en música moderna, para cursar una licenciatura de cuatro años. Y al prestigioso galardón competían nada menos que medio millar de músicos de todo el planeta. Así que es el primer gallego „y español„ en acceder a dicha beca. "Es una responsabilidad enorme que voy a tratar de aprovechar al máximo", asegura el pianista. Una humildad que incluso sorprende cuando repasa su currículo.

El pasado día 29 de abril quedó marcado en la vida de Sergio De Miguel. Un punto de inflexión en una tecla de su futuro. "Recuerdo que era lunes", asegura el prodigioso intérprete, "y llevaba nervioso todo el día". El estudiante de segundo de Bachillerato cumplió con su jornada académica matutina en los Salesianos de Vigo y, por la tarde, a la salida del Conservatorio, estaba convocado a una conexión con EEUU en la que los organizadores supuestamente hacían una entrevista a los finalistas a la beca. Tras encontrar un amplio equipo audiovisual en su casa, aquella conexión, pasadas las 19.00 horas, le conectó... ¡con la mismísima Gloria Estefan, felicitándole por haber accedido a la beca!". "Estuve dos minutos hablando con ella... Lo iré interiorizando cuando avance el tiempo", reconoce. Hoy recogerá de sus manos la distinción: "Va a ser muy especial, un momento lleno de emoción, que quedará en mi recuerdo para toda la vida".

Pero realmente la historia arranca hace dos veranos. "Me enteré por internet de que había un programa de verano en Boston hace dos años y traté de acceder a la beca. Salió bien", reconoce el pianista. Pero no fue solo una. El talento y esfuerzo del vigués tuvieron premio. De Miguel volvió al verano siguiente al programa estival de cinco semanas de duración. "Me encantó el lugar, la ciudad, la gente... y decidí que iba a intentar por todos los medios hacer allí la carrera". Mientas estudiaba segundo de Bachillerato este año en Vigo, el joven prodigio barruntaba cómo costear el astronómico importe de la matrícula en Berklee y la estancia en EEUU. "No somos una familia sin recursos, ni un caso especial, pero creo que pocas familias medias disponen de recursos para pagar íntegra esa carrera", razona con inusitada madurez. En ese momento la beca Grammy se le vino a la cabeza. "Conocí a personas allí que concurrieron a ella, pero en vista del talento brutal de muchos candidatos de todo el mundo, no lo tenía nada claro...", reconoce. En noviembre se armó de valor y dio un paso al frente. Envió su solicitud. El final de esa resolución, que escrutó tres vídeos en YouTube enviados por el vigués, se hará pública y notoria hoy en Miami.

Pero el perfil de De Miguel es singular por más razones: ¿un músico de jazz con 12 años? El vigués se inició „reconoce„ escuchando Louis Armstrong y siempre tocando con músicos de 30 a 60 años, más aficionados a dicho estilo que los preadolescentes de su generación. Pocos escuchaban jazz en las filas del instituto.

La beca es "un sueño" para De Miguel. Hace solo un año, admiraba al pianista colombiano Jesús Molina, que a su vez, logró la beca Grammy que aquel año apadrinó el célebre Juan Luis Guerra. "Unos meses después de que aquello me pareciera estratosférico, me veo yo ganando esa beca", asegura aún entusiasmado.