Sanitarios de Atención Primaria de toda Galicia irán hoy a la huelga

Profesionales de Atención Primaria de toda Galicia han convocado para hoy una jornada de huelga para reclamar "más tiempo" para sus pacientes y un sistema que "dé respuesta a las necesidades" de los gallegos, alejado del actual "hospitalcentrismo". Los convocantes han organizado una manifestación, abierta a toda la ciudadanía, en Santiago.

Una de las principales reclamaciones del colectivo pasa por incrementar la dotación de recursos humanos, ya que, sin personal, "la sobrecarga va a persistir", aseguran. En esta línea, consideran que el problema "no es que no haya médicos", si no que se "dejan escapar" por las malas condiciones laborales y la falta de "apuesta" por la Atención Primaria. Del mismo modo, los responsables de la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, que realiza la convocatoria, inciden en la necesidad de incrementar el presupuesto específico de Atención Primaria, hasta, al menos, "un 25%" del global, una cifra que a día de hoy ronda el 13%, y critican que los incrementos avanzados por la Xunta serán "circunstanciales" y "no estructurales".

También cargan estos profesionales contra la organización administrativa actual, en particular las EOXI. "Hay que ser hábiles para reconocer cuando un remedio no está siendo bueno", indican, tras lo que piden a la Administración sanitaria que "no sean obstinados" y recuperen estructuras que "conozcan los problemas de cerca".

Inversiones en A Coruña

Por otra parte, la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña anunció ayer una inversión de 820.000 euros en "en la dotación y mejora" de los centros de salud del área sanitaria que "se materializará en los próximos meses". En concreto, este dinero se destinará a la compra de tres ecógrafos, ocho desfibriladores y 61 electrocardiógrafos así como a reformas en los centros o mejora del mobiliario.