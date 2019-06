El 80% de docentes prioriza rebajar los alumnos por aula a un mayor sueldo

¿Cuáles serían las prioridades si hubiera un aumento del prespuesto en Educación? Pregunta el Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje 2018 (TALIS, por sus siglas en inglés) „elaborado por la OCDE en 48 países„ a profesores y directores de centros de secundaria. En España, ocho de cada diez de los docentes contestaron que lo primero sería reducir el número de alumnos por aula. En el resto de los países de la OCDE coinciden en reducir los alumnos mediante la contratación de más personal (un 65% respondió así), pero su segunda prioridad sí es el salario: un 64% quiere mejorarlo.

Sin embargo, en España la mitad de los profesores encuestados lo señalaron como "alta prioridad". Es decir, los docentes españoles consideran prioritario reducir el número de alumnos de sus clases, ofrecer formación continua de alta calidad o apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales que aumentar sus salarios, según el informe Talis, que se acaba de presentar a nivel internacional. La falta de recursos para apoyar a los alumnos con necesidades educativas también salió a colación en las aulas españolas. Antes que mejorar sus condiciones salariales, los docentes españoles consideran más importante ofrecer formación continua de alta calidad a sus estudiantes (el 65% de los encuestados) y apoyar a los jóvenes con necesidades educativas especiales (el 63%).

Uniendo ambos criterios, el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, aseguró que la profesión de profesor debe contar con "más incentivos económicos y sobre todo intelectuales" para asegurar la oferta de personal cualificado tras conocer el informe.

En la misma línea, el estudio deja bien paradas las vocaciones de los profesores de enseñanza Infantil y Secundaria. Más de 9 de cada 10 docentes en España (94%) y de las comunidades autónomas afirman que disfruta trabajando en su centro actual, y más del 95% está satisfecho con su labor en el centro (97% en España). En cuanto a la satisfacción con la profesión docente, prácticamente 9 de cada 10 docentes de Primaria de España (89%) dice que las ventajas de la profesión docente superan claramente las desventajas. Se trata de la proporción más alta de entre los países analizados. En las comunidades autónomas, las variaciones que se producen van del 87% en Madrid al 94% en Cantabria.

A la luz de estos datos, no sorprende que más de 9 de cada 10 docentes de Primaria España declaren que si pudieran, volverían a elegir la profesión docente, muy por encima de los demás países y en claro contraste con lo que afirman los docentes de Japón „solo un 57%„. "Esto da una idea de que al profesorado español no se le puede achacar que venga a la profesión por comodidad personal. Demuestra que está motivado y comprometido con la mejora y el desarrollo de sus estudiantes, aunque a veces se les achaca otras motivaciones y comportamientos que los datos no avalan", reivindica el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, acompañado por la responsable del programa de Educación y Competencias de la OCDE, la española Marta Encinas.

La portavoz de Foanpas Bertila Fernández asegura que es algo que siempre está encima de la mesa: el número de alumnos es excesivo. "Se necesitan tiempos, espacios y nuevos modelos educativos", insiste la experta que lleva tres décadas trabajando por las mejoras en los centros educativos. "Se tienen que incorporar nuevas figuras. Desde la Confederación de ANPA estamos luchando para que se incorporen pedagogos, psicólogos, educadores sociales... y que formen parte del personal del centro", insiste Fernández.