'Friends' se suma al catálogo de la plataforma de pago

Han pasado 15 años desde que se acabara Friends, una de las series más vistas de la historia. Sin embargo, la ficción no tiene fin ni sale del imaginario colectivo de cultura popular, y la muestra más clara es el revuelo que se montó después de que a finales de año corriera la voz de que dejaría de estar disponible en Netflix. Entonces, tras unas semanas de negociaciones a nivel mundial, se anunció que no habría cambios, al menos de momento. Ahora HBO ha querido subirse al carro y ha adquirido la famosísima producción para que también esté en su catálogo. Este verano ya no solo los usuarios de Netflix sino también los de HBO podrán volver a disfrutar (¡o hacerlo por primera vez!) del grupo de treintañeros más famoso de Manhattan.