Competencia cerrará en unos meses el expediente de Atresmedia y Mediaset

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, afirmó ayer que la resolución del expediente sancionador abierto por duopolio a Atresmedia y Mediaset estará en pocos meses, en un período razonable que no irá más allá de los 4 meses. "Está prácticamente concluida y tendremos noticias mucho más concretas en las próximas semanas. Pero entiendan semanas como meses. Un período razonablemente corto, y como razonable no me refiero a cuatro meses ni a seis meses", puntualizó durante su participación en un curso sobre finanzas sostenibles.

Marín Quemada dijo que el expediente sancionador a Atresmedia y Mediaset para investigar si estos grupos mediáticos exigían a sus anunciantes cumplir unas cuotas relativas de inversión publicitaria en sus respectivas televisiones ha finalizado en su primera fase.