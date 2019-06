Maggie Civantos, Vicente Romero y Salva Reina, en un 'thriller' de TVE

Malaka, la nueva serie que ruedan Globomedia y Televisión Española con Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero, utiliza según sus creadores el género del thriller policíaco como una mera excusa para hablar de unos personajes que luchan por superar su pasado. Después de haber creado El Ministerio del Tiempo, Javier Olivares es ahora el coproductor ejecutivo de este proyecto que rescató del cajón en el que estaba guardado al descubrir "unos personajes maravillosos y, sobre todo, un thriller muy bien contado".

"Normalmente, cuando la gente ve un policíaco, le preocupa el caso. Aquí hay narcotráfico y la desaparición de una joven, unos conceptos muy manidos, pero lo importante es que esta serie no se queda aquí", indicó Olivares durante una pausa del rodaje en los históricos Baños del Carmen de Málaga.

Por su parte, Maggie Civantos encarna a la policía protagonista, "a nivel emocional una mujer muy obsesiva, que vuelca todos los problemas que tiene en su trabajo, en el que es muy buena y eficaz", indica. "Es importante que el espectador la descubra poco a poco en cada capítulo. Me sorprendió que el guion fuera tan despacio, porque tiene un tempo muy concreto e inquietante", según Civantos, que añade que su personaje es "una mujer recubierta de una serie de estereotipos que no son femeninos, aunque después se descubre que son una protección para combatir su pasado". Se trata de un personaje "que no es sensacionalista" y que quizás "no atrapará desde el principio por su carisma, pero atrapará por sus silencios", y que le ha obligado como actriz a trabajar "los matices más pequeños, y capa sobre capa".

El otro policía protagonista es Salva Reina, quien "se deja arrastrar por la oscuridad del barrio en su juventud y cuando se da cuenta de que sus amigos de la infancia están en la cárcel, enganchados o muertos, decide hacerse policía, pero la mochila que tiene le lleva a hacerse corrupto, que es el terreno que controla". "Es un personaje siempre al filo de un acantilado, entre dejarse caer al abismo o hacer las cosas bien, que tiene vocación de ser un buen policía, pero al que le puede su pasado", indica Reina.

Completa el terceto protagonista Vicente Romero, "un policía vocacional con una vida tormentosa, que ha tenido que abandonar la Policía por causas ajenas a él y asuntos turbios con los que no puede lidiar". Para Romero, la "riqueza" de la serie está "en unos personajes con un desarrollo maravilloso, muy poliédricos".