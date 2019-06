El Tribunal Supremo rectifica el fallo contra 'La Manada': 15 años de cárcel por violación

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza, los cinco jóvenes andaluces conocidos como La Manada, violaron a una joven madrileña, de 18 años, en Pamplona, en la madrugada del 7 de julio de 2016. En plena celebración de los Sanfermines, los jóvenes introdujeron a la fuerza a la víctima en un portal, en un "escenario intimidatorio", y la forzaron de forma repetida, hasta sumar "al menos diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales", en ocasiones de forma simultánea y grabando además esas acciones, en lo que supone un "trato vejatorio o degradante" respecto a la víctima. Esa es la interpretación de los hechos que hace el Tribunal Supremo, que ayer rectificó las condenas previas de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, elevando la pena de cárcel contra los jóvenes sevillanos de 9 a 15 años de cárcel, y modificando de forma crucial la calificación de los hechos: para el Supremo, el delito de La Manada no fue, como habían apreciado los dos tribunales anteriores, el "abuso sexual con prevalimiento", sino una violación en toda regla y además con agravantes. Justo lo que reclamaban, desde un primer momento, tanto las acusaciones como los colectivos feministas que, a lo largo de estos tres años, se han manifestado en repetidas ocasiones como muestra de apoyo a la víctima y en protesta por las dos sentencias previas que negaban que la agresión protagonizada por La Manada fuese una violación. Además del incremento de la pena de cárcel de 9 a 15 años, los cinco magistrados del Supremo que juzgan el caso „Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Susana Polo, Vicente Magro y Andrés Palomo„ y que acordaron la sentencia por unanimidad, han fijado en 100.00 euros el importe de la indemnización que los cinco condenados han de pagar, de forma solidaria, a la víctima. En el caso del Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero, la pena de prisión se incrementa en dos años al ser considerado culpable de un delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la víctima, una acción que en las primeras sentencias solo se penó como un hurto.

Tras cumplir las penas de prisión, los miembros de La Manada deberán cumplir otros ocho años en libertad vigilada. Además, el alto tribunal ha impuesto a los cinco condenados la prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años, a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de intentar cualquier tipo de comunicación con ella.

Los cinco miembros de La Manada fueron detenidos a primera hora de la tarde de ayer, y pasaron a disposición de un juez de guardia de Sevilla, para cumplir con el inmediato ingreso en prisión. Los cinco jóvenes ya pasaron la noche en la cárcel de Sevilla 1.

El abogado de La Manada, Agustín Martínez Becerra, expresó su "perplejidad" por la rapidez con que el Tribunal Supremo dictó sentencia y calificó la vista de esta mañana como "una obra de teatro cuyo final estaba escrito" y en la que él ha tenido "la sensación de hacer el ridículo". "Tengo sensación de fracaso, aunque no debería decirlo públicamente, porque estoy absolutamente convencido de que son inocentes", dijo el abogado, al que lo ocurrido ayer le ha "sorprendido muy desagradablemente". El letrado aseguró que "no es normal que esto se haya resuelto en una hora" y lamentó "cómo se ha actuado a la forma de detener" a los cinco condenados, ya que ocurrió "antes de que se les comunicase la sentencia", lo que calificó como "irracional". "He recibido decenas de llamadas de compañeros escandalizados".

El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, celebró la sentencia con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Fue una violación. El fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma. Solo sí es sí. España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, y no se va a detener. Porque la creímos, porque os creemos. Porque os queremos Vivas, libres, sin miedo", escribió Sánchez.

Por su parte, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, valoró la decisión del Supremio como "una rectificación muy adecuada" porque lo que pasó en los Sanfermines de 2016 fue "una violación y tenía que tipificarse como tal". Carcedo, que hizo estas declaraciones en Mérida (donde participaba en las Jornadas Nacionales de Sexología), añadió que la valoración que habían hecho los dos tribunales que juzgaron los hechos con anterioridad, condenando en ambos casos a "la Manada" por un delito de abusos con prevalencia, había sido "poco justa, poco atinada al caso", porque, en realidad, se trató de "una violación en grupo".