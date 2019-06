Las niñas, protegidas contra nueve tipos de papiloma

"Incrementar la protección" y "aportar un porcentaje en torno al 10% más de prevención de casos de cáncer". Esas son las razones, expuestas por la Consellería de Sanidade y su máximo responsable, Jesús Vázquez Almuíña, para sustituir la vacuna frente al papiloma que se administra en la actualidad a las niñas de 12 años y que protege frente a dos virus por una nonavalente, que "aumente la protección frente a 9 virus". En concreto, siete serotipos oncogénicos y dos no oncogénicos responsables de las verrugas genitales. El reemplazo se producirá a mediados de julio, según avanzaron ayer desde la Xunta en una jornada dedicada a la formación en vacunas. En ese foro, el conselleiro también confirmó la sustitución de la vacuna que protegía frente a un serogrupo de meningococo (el C), por una que servirá además para los A, Y y W, aunque la de meningitis B no estará de momento financiada por fondos públicos en la comunidad. En la última temporada, desde octubre del año pasado, se registraron 19 casos de meningitis en Galicia y dos fallecimientos atribuidos a los serotipos C y W más otra muerte sin confirmar.