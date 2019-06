Alberto Chicote cumple 50 años como todo un fenómeno televisivo

Pionero de la cocina fusión en España y fenómeno de la televisión, Alberto Chicote cumplió ayer 50 años y sigue reinventándose con proyectos como ¿Te lo vas a comer?, un programa que le destapa como investigador y en el que denuncia la mala alimentación de los comedores colectivos en España. "A los 50a años me siento igual que a los 40. Pensé que sería como convertirme en un señor mayor, quizá algo más cuerdo, pero me encuentro de maravilla. Encima ahora me he quitado 40 kilos...", señaló una entrevista con Efe.

Con la segunda temporada de ¿Te lo vas a comer? (Atresmedia), en el que Chicote delata las precarias condiciones alimentarias de escuelas, residencias para ancianos o colegios mayores, el cocinero madrileño aspira a consolidarse en una faceta que le ha llevado a trascender el mundo de la gastronomía para adentrarse en un terreno que le acerca al activismo social. Asegura "estar muy contento con Atresmedia" y aunque está volcado de lleno en la nueva entrega del programa emitido en La Sexta, recuerda que sigue muy ligado al mundo de la restauración y confiesa que no se ve "dejando los cuchillos".

Con ¿Te lo vas a comer? Chicote continúa exprimiendo un papel, el de icono televisivo, que lo catapultó en 2012 gracias al espacio Pesadilla en la cocina (cuya séptima temporada está grabada y pendiente de emisión) y que maximizó la popularidad de un chef que ya había alcanzado el éxito en los fogones.