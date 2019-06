El envejecimiento impulsa un 35% el gasto en material médico en Galicia en cuatro años

Galicia no solo presenta una intensa crisis de natalidad, sino también una elevada tasa de envejecimiento, de tal forma que una cuarta parte de la población supera los 65 años edad y se calcula que dentro de una década será el 33%. Entre otras consecuencias, esta evolución conllevará un sustancial incremento de los costes sanitarios porque las personas de mayor edad presentan más patologías y son usuarios intensivos del sistema. De hecho, el envejecimiento está detrás de que en los últimos cuatro años el gasto en material médico, como prótesis, sondas o stents haya aumentado un 35%, al pasar de 185 millones de euros en 2014 a los 251,5 del pasado ejercicio, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda.

La progresión al alza es además continua. No hay un ejercicio desde 2014 en el que se haya contenido, no ya bajado, este tipo de gasto destinado a los productos sanitarios sin receta médica ni orden de dispensación. De los 185 millones se pasó en 2015 a 201 para subir al siguiente año a 245 y acabar 2018 con 251,5 millones de euros. En esta partida no entran los fármacos, sino los productos como lentes intraoculares para corregir las cataratas, stents, prótesis, sondas, catéteres, material de drenaje o equipos de laparoscopia, empleados tanto en los hospitales como en los centros de salud y financiados en su totalidad con fondos públicos.

La Consellería de Sanidade precisa que si bien el envejecimiento está detrás de esta progresión del gasto, no se puede desvincular además de otros factores que también contribuyen a subirlo, como las mejoras en los tratamientos o la modernización y mejora introducidas en los dispositivos sanitarios. "Pero conviene recordar que la Xunta es muy consciente de que Galicia tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa, lo que redunda en mayores necesidades de recursos, ya que los pacientes de más edad son los que presentan más patologías, muchas de ellas crónicas, y por lo tanto son usuarios más intensivos del sistema sanitario público", destaca Sanidade.