O 'boom' do libro galego na volta ao mundo

Os libros escritos en galego e por autores galegos levan xa uns anos coa mochila ó lombo a percorrer o mundo non só coas traducións das súas obras ó castelán para Latinoamérica senón en inglés para o mercado anglosaxón (Gales, Irlanda, Canadá ou Estados Unidos) e noutros idiomas para Asia. "María Solar „explican dende Kalandraka„ ten traducido en filipino Teño uns pés perfectos que ademáis sairá en chinés".

Nesta lingua, tamén verán os seus textos outras obras galegas en breve editadas no galego por Kalandraka: A árbore da escola de Antonio Sandoval; A galiña roxa de Pilar Martínez, A cebra Camila de Marisa Núñez ilustraao polo artista galego Óscar Villán, e Os ratos da casa do autor Xosé Manuel González Oli, que xa se pode ler en francés.

As librarías gregas amosarán na versión moderna da lingua de Homero Minimalario e Contos para nenos que dormen de seguida de Pinto?nto; mentres que en holandés terá tinta de seu Imaxina animais de Xosé Ballesteros.

Cara Asia, concretamente, Corea, porá rumbo este ano a versión en coreano de Esmeraldina, a pequena defunta de Ledicia Costas, editado por Xerais, autora que tamén verá publicar outros libros en Bulgaria, Rumanía e Portugal.

Manuel Rivas e Penguin

Dende Xerais ó mercado inglés, saltou este inverno unha nova obra de Manuel Rivas baixo o título de The mouth of the earth, A boca da terra, traducida por Lorna Shaughnessy para Poetry Book Society. "Manuel Rivas convértese no autor galego máis traducido ó inglés, o único que entrou no xigante da edición Penguin Books", resaltaba esta semana Olga Castro, profesora titular de Estudos de Tradución da Aston University, na localidade británica de Birmingham.

O idilio deste autor coa Penguin foi resaltado durante as xornadas do Consello da Cultura Galega A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura. Explicaba no arranque do evento Ana Luna, do Grupo Bitraga, que é unha "tendencia emerxente" a tradución de libros galegos no mundo anglófono. Non obstante, as especialistas aclararon que en todo o Estado Español só un 3% da literatura se traduce ó inglés. Dese anaco de tarta, come o galego.

Viva a novela!

Na súa intervención no Consello, Luna explicaba que a evolución positiva comezou a partir do ano 1980 inda que o crecemento "significativo" foi nos últimos anos, especialmente coa narrativa (a partir do 2015), se ben a literatura xuvenil e infantil galega levada ó inglés está rexistrando un crecemento cada vez maior.

Tanto Ana Luna como varias expertas participantes nas xornadas celebradas en Compostela „e que están disponibles vía streaming na web do Consello da Cultura„ recalcaron que, nos últimos anos, obras senlleiras na nosa literatura, especialmente a novela, de autoras e autores contemporáneos están sendo lidos en inglés fóra das nosas fronteiras.

"Cada vez son máis cercanas as datas de produción e tradución. É un síntoma de normalidade. Nos primeiros anos de tradución, collíase o que se consideraba clásico. Agora, altérnase. Cada vez é máis común que aparezan textos contemporáneos que se traducen de forma case simultánea", explicaba Ana Luna.

Esta profesora universitaria, investigadora titular do grupo Bitraga, Biblioteca da Tradución Galega, que amosa os seus recursos en liña, aproveitou para ofrecer tamen datos de como evoluiu a narrativa galega traducida entre os anos 2000 e 2019. Só en novela, entre o cuatrienio 2000-2004 e o 2015-2019 triplicáronse os títulos galegos traducidos.

Dende Sofía

Voltando ó mercado anglosaxón, Olga Castro destacou o labor "encomiable" da Smallstation, unha editorial impulsada por Jonathan Dunne e Tsvetanka Elenkova. O curioso desta iniciativa é que está asentada en Sofía (Bulgaria) e dende alí convertiuse na editorial que máis libros traduce do galego ó inglés, ofrecidos estes a través de internet, especialmente de Amazon.

"Esta editorial publicou 41 dos 66 títulos galegos que saíron en inglés na última década aproveitando axudas á tradución da Xunta de Galicia", explicaba Olga Castro.

Editoriais que si residen e publican en galego no Reino Unido tamén hai. Unha delas é Shearsman Books que, segundo Manuela Palacios (que tamén asistiu ás xornadas do Consello da Cultura Galega) é "receptiva coa literatura galega". Esta pequena editora radicada en Bristol "traballou moito pola poesía galega" comezando por Rosalía de Castro para amosar a súa obra ó inglés, para seguir con autoras de agora como Chus Pato e María do Cebreiro, ademais de Manuel Rivas, entre outros.

Outro fito foi o de Salmon Poetry en Irlanda cando publicou unha antoloxía de poetas galegas traducidas por poetas irlandesas coa intermediación de Manuela Palacios e a gran poetisa irlandesa Mary O'Donnell. Dende Kalandraka, lembran tamén a publicación de Diario de Crosses Green de Marín Veiga en inglés a cargo de Francis Boutle Publishers.

Esta editorial tamén fixo que O último día da Terranova de Rivas se puidese ler en portugués. Precisamente, Kalandraka está presente con selo de seu no país luso dende o ano 2002, así como en Italia e México dende o 2008.

En México, con afouteza

Precisamente, no estado azteca é onde vai cumprir dous anos a rama mexicana de Nova Galicia Edicións, editorial con base na comunidade galega e que logrou en México entrar na cadea Sanborns que posúe 800 tendas alí.

Os libros de autores galegos como o psicólogo Elisardo Becoña ou a experta en protocolo Mar Castro ou os libros sobre sexualidade de Lidia Sánchez chegan a todas estas tendas, explica o editor Carlos A. del Pulgar.

Nelas, tamén venden libros sobre artistas galegos como Laxeiro. Pero Nova Galicia Edicións tamén vende obras pensadas en galego traducidas ó inglés ou levadas a idiomas como o sueco. Este é o presente dunha tarta literaria onde o G de Galicia está marcado.