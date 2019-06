El día de más ofertas del año en internet tiene fecha: Prime Day será el 15 y 16 de julio

El 15 y 16 de julio tendrá lugar uno de los eventos de ofertas más importante del año. El Prime Day es el día que más ventas online se producen a través de Amazon. Con miles y miles de ofertas exclusivas y muy suculentas, pero reservadas a los miembros Prime de la marca.



Además, este año, a diferencia de ocasiones anteriores, la gran jornada de ofertas en Amazon durarဠ¡dos días! 48 horas. El 15 y 16 de julio.



A diferencia de lo que ya se podía considerar cuasi tradicional, que era celebrar 'Prime Day' el segundo martes de julio, para conmemorar el aniversario de la compañía de Jeff Bezos, este año será el tercer lunes de julio, día 15, desde las 00:00 horas, hasta el final del martes 16. Dos días completos con promociones y ofertas por tiempo limitado.



La cantidad de ofertas es tan numerosa que resulta casi imposible para una persona poder descubrir los mejores descuentos del día. Por eso es muy recomendable suscribirse al boletín de ofertas de CompraMejor.es, nuestro medio de análisis de productos y selección de expertos. Miles de personas lo hicieron para Black Friday y Cyber Monday, y la práctica totalidad ha querido seguir recibiendo un boletín semanal, los viernes.



¿Vale la pena el Prime Day? Teniendo en cuenta las ofertas del año pasado, muchas de ellas superaron el 60% de descuento de media en productos inteligentes para la casa. Un ahorro de hasta 300 euros en teléfonos inteligentes. Y hasta 1.000 euros en televisores.



¿Aún no eres cliente Prime? Para acceder a las ofertas exclusivas de estos dos días es necesario ser cliente Prime. Puedes empezar tu periodo de prueba gratuito de 30 días y cancelar en cualquier momento si no estás satisfecho con las ventajas, que no son pocas.



Los clientes Prime de Amazon.es podrán encontrar ofertas exclusivas, y empezando desde hoy y hasta el 30 de junio ya pueden obtener grandes descuentos en una selección de aspiradores robot de la marca iRobot, productos para convertir nuestra casa en un hogar inteligente, y portátiles de las marcas HP, Lenovo y Acer.



Entre las ventajas del servicio Prime se incluyen compras con envío gratis en el mismo día, un día laborable o en dos a tres días como mucho en miles de productos. Además de envío con entrega garantizada el día del lanzamiento de libros, videojuegos y DVD.



Otras ventajas dignas de pensar son el Prime Video, su servicio de streaming de video, Prime Music, su servicio de música, acceso a cientos de eBooks, entregas en 2 horas gratis en Madrid, Valencia, Barcelona y alrededores con Prime Now, y muchas más ventajas.



Además de España, este evento se celebra en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, y, como novedad este año, Emiratos Árabes Unidos.



También como novedad, CompraMejor.es estará presente, además de en España, en México y en Estados Unidos. Y en los tres países estaremos pendientes de todas las ofertas de Amazon Prime Day durante 48 horas. Con el objetivo de prestar un mejor servicio a nuestros suscriptores y darles a conocer por correo electrónico las mejores ofertas y en las primeras horas. Seleccionadas por nuestros expertos y teniendo en cuenta, además del ahorro, la calidad del producto y su valoración por parte de los usuarios.