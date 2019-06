"Mi sueño es poder dedicarme a la investigación, aunque en Galicia es difícil"

Roza la perfección académica y puede presumir de hacer casi pleno en la criba que supone la selectividad de cara a entrar en la Universidad. El boirense Pablo Manuel Piñeiro Insua es el alumno gallego con mejor nota en la parte general „y obligatoria„ de la última ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade): un 9,96 sobre 10. Además, si la nota máxima que se puede conseguir en esa prueba presentándose a la parte voluntaria es 14, él se queda a poco más de una décima de lograrlo, con un 13,86. Con semejantes calificaciones puede entrar sin problemas en cualquier carrera, pero él baraja tres opciones: Química, Matemáticas o Biotecnología, en Santiago.

¿Esperaba conseguir una nota tan alta?

La verdad es que no, y mucho menos lograr la calificación más alta de Galicia en la parte general de la ABAU. Cuando me levanté esta mañana [por ayer] y mi madre me dijo que me habían llamado de la CIUG para comunicármelo, no me lo podía creer. Me ha cogido totalmente por sorpresa, y estoy muy contento. Todos lo estamos.

¿Qué estudiará?

Aún no lo tengo del todo claro. Barajo tres opciones: Química, Matemáticas o Biotecnología. En cualquiera de los casos, en la Universidade de Santiago. Tengo que tomar una decisión antes del 5 de julio, así que esta semana iré a hablar con mis profesores del IES Praia Barraña de Boiro, que es donde cursé Bachillerato, para ver qué me recomiendan ellos.

¿Hacia dónde le gustaría dirigir su carrera profesional?

Mi sueño es dedicarme a la investigación, pero soy consciente de que en España, y sobre todo en Galicia, está bastante complicado. Por eso no descarto optar por la docencia, que también me gusta bastante. Aunque primero tengo que decidir qué carrera voy a estudiar (ríe).

¿Cuál es la clave para sacar tan buenas notas en las pruebas de acceso a las Universidad?

Hay que llevar bien preparados los temas, eso sin duda. Pero, desde mi punto de vista, lo más importante es ir tranquilo a hacer los exámenes. Tengo amigos a los que los nervios les jugaron una mala pasada, y otros que sin llevar las materias tan bien preparadas, sacaron mejor nota de lo esperado porque fueron muy tranquilos a las pruebas.

Con semejantes notas, la gente se preguntará si es usted de los que se pasan el día 'chapando'...

Sé que puede resultar difícil de creer, pero para nada es así. Durante el curso ni siquiera estudiaba todos los días, aunque los exámenes sí que los preparaba con cierta antelación. También depende mucho de la asignatura. Historia, por ejemplo, es una materia mucho más densa que Matemáticas... Creo que la clave está en saber organizarse y en calibrar muy bien los tiempos. Para la ABAU sí que me encerré durante tres semanas enteras para chapar, pero como casi todos mis amigos.

¿Hay algún examen que le resultase especialmente difícil de esas pruebas?

Quizás el de Matemáticas, no tanto por su dificultad, sino porque era más largo de lo habitual. Los ejercicios que nos plantearon requerían hacer más operaciones de lo que esperábamos, y yo creo que por ese motivo la nota media bajó un poco en general en esa asignatura. El de Lengua Castellana, sin embargo, me resultó más sencillo de lo que esperaba.

¿Qué planes tiene para el verano? ¿Celebrará de alguna manera especial estas notazas?

No tengo previsto hacer nada especial. Una vez finalice con los trámites de la matrícula en la Universidade y demás, lo que quiero es poder disfrutar de las vacaciones con mis amigos y, sobre todo, descansar de estas últimas semanas de estudio, que fueron bastante intensas. Recargar pilas para empezar con fuerza en Santiago.