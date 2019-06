Losada compromete o apoio do Goberno coa financiación da Real Academia Galega

O presidente da Real Academia Galega (RAG) recibiu onte na sede da institución, na rúa Tabernas da Coruña, a visita do delegado do Goberno de España en Galicia. Víctor F. Freixanes agradeceu en nome da Academia a visita de Javier Losada, con quen mantivo unha xuntanza na que abordaron as necesidades da RAG e a importancia de apoiar as linguas do Estado. Losada interesouse polos recursos que precisa a Academia e comprometeu o seu apoio e o do Goberno central para que reciba o financiamento que merece como entidade que traballa a prol do idioma.