A ver, ¿se puede saber por qué todos los medios mantienen un secreto absoluto respecto del desenlace de nuestras series favoritas, pero sin embargo corren a publicar los resultados de nuestros concursos favoritos en cuanto se graban? O sea, ¿no se puede decir hasta pasados cinco años que en el capítulo final de Juego de tronos Fulanito mata a Menganita, pero se puede pregonar a los cuatro vientos que ya se ha grabado el programa de Boom en el que Los Lobos se llevan el bote de seis millonacos y pico? ¿Es aplicable el concepto de spoiler a los concursos o solo a las series?

En su reciente tesis doctoral Boundaries about conceptual análisis of tv contest shows: towards a phenomenological status of zapping under the Trump administration, el comunicólogo Anthony Rich distingue dos tipos de concursos televisivos en función del interés que tiene su resultado final: aquellos concursos que pierden todo interés si ya se sabe el desenlace, „por ejemplo, el clásico La ruleta de la fortuna„, y aquellos concursos que siguen siendo interesantes aunque ya se sepa quién y qué va a ganar, „por ejemplo, el clásico Un, dos, tres, responda otra vez„. ¿Pertenece Boom al primer tipo o al segundo?

¿O a un tercero? ¿existe un tercer tipo de concursos que no ha contemplado Rich, aquéllos cuyo interés no disminuye, sino que aumenta una vez que se conoce el resultado? Es fácil adelantar que Antena 3 filtrará el día de emisión en el que Los Lobos se llevarán el bote, y previsiblemente las audiencias serán más millonarias que el premio. Es el spoiler paradójico, el aumento de los espectadores como consecuencia de eliminar el suspense acerca de lo que va a pasar. Hay quien se aísla del mundo para no conocer cómo termina Juego de tronos tras la emisión de su último capítulo. Yo me voy a encerrar para no saber qué día ganan Los Lobos el bote antes de que se emita el último capítulo de Boom.