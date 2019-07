Unha de cada tres familias galegofalantes non lle transmite a lingua aos seus fillos

Arredor dun 30% de persoas que herdaron o galego dos seus pais transmítelles aos seus fillos e fillas fundamentalmente o castelán. E este colectivo supón o 17% da poboación total, segundo apuntou onte no Parlamento Galego o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, cun dato significativo da Real Academia Galega (RAG). Pese a que as competencias de mozos e mozas de entre 15 e 29 anos en galego son elevadas (un 90% di ter bastante ou moita capacidade para falalo ou escribilo) no uso os datos descenden notablemente, como tamén destacou García na presentación do Plan de Dinamización da Lingua Galega na Mocidade (2019-2020). Este plan nace, precisamente, pola necesidade de fomentar e propiciar o uso do galego entre a xente nova que xa ten competencias lingüísticas en galego e que non se traducen nun uso real da lingua.

Neste programa de medidas de catro anos de duración Política Lingüística presta especial atención aos neofalantes. García considera que o futuro da lingua galega pasará en grande parte polas persoas que se introduzan por vez primeira no seu uso e práctica. De feito, na presentación do plan no parlamento adicou parte da intervención ao "neofalantismo". "Temos que convencernos de que nos neofalantas está en boa medida o futuro da nosa lingua; temos que darlles oportunidades e para iso temos que ser quen de ter a xenerosidade suficiente como para poder entender que unha persoa que se aproxima a unha lingua, que a intenta falar por primeira vez, nas primeiras incursións non o vai facer de todo correctamente", expresou o secretario xeral.

Neofalantes. "A presenza de neofalantes en galego é un dos fenómenos que está a contribuír a frear a perda de galegofalantes entre as xeracións máis novas", segundo consta no plan presentado. Son persoas que incorporan nun momento determinado o galego aos seus usos lingüísticos de xeito voluntario.E neste grupo de neofalantes hai que facer referencia á poboación nova de procedencia foránea que vive en Galicia (segundo datos do IGE, na comunidade viven 21.332 mozos e mozas de 15 a 29 anos de orixe estranxeira: o 45,17% procede dalgún país de América do Sur e Central e do Caribe e o 32,65% do continente europeo).

Plan dirixido a mozos e mozas dos 14 aos 30 anos. O plan divide esta poboación en tres franxas (para concretar as medidas): 14-17, 18-23 e 24-30.

Duración e financiamento. Son catro anos: de 2019 a 2022. O plan distribúe as actuacións nos catro anos ou en distintas anualidades e por áreas de interese para a xuventude. Está estruturado en 9 áreas, 19 obxectivos e 39 medidas. Dende o punto de vista económico, o plan terá unha dotación de algo máis de 17 millóns de euros (17,4 millóns). O secretario xeral de Política Lingüística salientou que este documento é "o primeiro plan de Goberno específico de lingua e mocidade" que nace "con vocación participativa, social e de consenso" e que permitirá darlles cumprimento ás directrices marcadas no Plan xeral de normalización da lingua galega.

Obxectivos específicos. "Potenciar o uso do galego como lingua de relación na mocidade galega, reforzar o uso do idioma entre os galegofalantes e proporcionarlle modelos lingüísticos galegófonos de referencia á rapazada de orixe castelanófona. Ademais, o plan aposta por potenciar unha oferta asociativa e de lecer en galego dirixida á mocidade e ampliar e consolidar a oferta de produtos en galego destinados ao público xuvenil", expresou a Consellería de Cultura e Turismo a través dun comunicado logo da presentación do plan na Cámara galega.

Actitude cara a lingua. Valentín García aconsellou transmitirlles ás persoas que non falan galego que a lingua tamén é deles, para xerar confianza nos neofalantes e animar ao seu emprego: "capacidade de utilizala, de poñela en valor e de transmitila". "Na actualidade, incluso os que non o falan, teñen mellor actitude e consideración cara a lingua que había décadas atrás", apuntou García.

Áreas e medidas. O plan divídese en nove áreas temáticas: asociacións, deporte, lecer, industrias culturais, familia, formación continua, ensino, comunicación dixital e redes sociais e economía. García destacou a necesidade de que o galego teña presenza nas redes sociais e en todo o relacionado coas TIC, no emprendemento e nos espazos de creatividade. García sinalou a necesidade de indicir en "ámbitos urbanos e periurbanos".

Críticas da oposición. A socialista Concepción Burgo expresou que o plan é "decepcionante". "Levamos esperando máis de cinco anos e o plan está formado por decenas de páxinas que non din nada", dixo Burgo, que botou en falta medidas noutras etapas, como de 0 a 6 anos. "Vostedes parten dunha diagnose da realidade con datos absolutamente desfasados e deixan de lado o ámbito da educación", apuntou a diputada do BNG Olalla Rodil. "Unha mala diagnose nunca pode dar como resultado un bo plan", sinalou Ánxeles Cuña, de En Marea.