Tres de cada 10 gallegos sufrieron incidentes de seguridad en internet en 2018

Casi tres de cada 10 gallegos (el 28,22% de las personas de 16 y más años residentes en Galicia) sufrieron incidentes de seguridad en internet en 2018, según la encuesta sobre nuevas tecnologías que publica este miércoles el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En 2018, el 62,19% de las personas de 16 o más años proporcionaron datos personales por internet (nombre, fecha de nacimiento, número de documento de identidad) y el 50,8% proporcionó detalles de pago (número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria).

Además, el 28,22% sufrieron incidentes de seguridad en internet en los últimos 12 meses. Según edad, los porcentajes más altos están en los grupos de edad de 25 a 39 años y de 16 a 24 años.

Por su parte, el 56,71% actualizan periódicamente alguno de sus productos de seguridad informática (actualizar antivirus, descargar actualizaciones del teléfono móvil...), mientras que el 23,15% no lo hace o no usa antivirus.



Teléfono

En el año 2018, el 81,54% de los gallegos utilizan el teléfono móvil, cifra superior en 39 puntos a la registrada en el año 2002, que se situó en el 42,54%.

Por grupos de edad, el 29,34% de los menores de entre 5 y 14 años utilizan el teléfono móvil. En la franja de edad comprendida entre los 15 y los 64 años, el porcentaje de personas que lo utilizan supera el 92%, mientras que en el grupo de 65 y más años está en el 59,55%.



Ordenador

Mientras, el 32,8% de los gallegos de 5 o más años manifestó no usar el ordenador, el 58,28% lo hizo en el último mes, el 2,13% hace más de un mes pero menos de tres meses, el 1,9% hace más de 3 meses y menos de un año y el 4,88%, hace más de un año.

El porcentaje de personas que utilizaron el ordenador en el último mes aumentó un 1,85% con respecto al año 2013 y un 29,42% con respecto a 2002.

Los mayores porcentajes de uso del ordenador se dan en los grupos de edad de 5 a 19 años y de 20 a 29 años, donde el 82,43% y el 89,14% de los chicos utilizaron el ordenador en el último mes.



Internet

El 76,95% de los hogares gallegos contaba con conexión a Internet (817.272 hogares). Este porcentaje varía en función del área geográfica. Así, en el área de Santiago, que comprende las comarcas de A Barcala, Sar y Santiago, el porcentaje es del 85,45%, mientras que en el área de Ourense sur este porcentaje se sitúa en el 54,32%.

Los motivos por los que los hogares gallegos no tienen conexión a internet son fundamentalmente que no lo necesitan, en un 61,13% de los hogares; no lo quieren, en un 54,21% de los casos; y tienen pocos conocimientos para usarlo, en un 40,16% de los hogares.

El uso de internet está más extendido entre los jóvenes de 15 a 24 años, ya que lo utilizaron en los últimos tres meses el 99,09%. El IGE destaca también que el uso de la red por los niños de 5 a 14 años se sitúa en el 74,32%.

El uso de internet va disminuyendo según aumenta la edad de la población. De este modo, el porcentaje de población de 35 a 44 años que utiliza internet baja hasta el 96,56% y para la franja de edad comprendida entre los 55 y los 64 años se sitúa en 67,54%.

El 69,98% de los gallegos y gallegas de 5 o más años manifestó haberse conectado a Internet en los tres últimos meses. Entre la población de 16 o más años que se conectó a Internet en los tres últimos meses, el 38,96% realizó alguna compra en esos tres últimos meses y el 10,69% hace más de tres meses y menos de un año.

Los mayores porcentajes, en lo tocante a las compras realizadas por Internet, se registran entre la población de 16 a 24 años y la de 25 a 39 años, en los que el porcentaje que en los tres últimos meses realizó alguna compra por este medio fue del 48,66% y del 54,05%, respectivamente.

Entre los bienes y servicios comprados más habitualmente a través de Internet figuran ropa y complementos, puesto que el 52,32% de las personas de 16 o más años que realizaron compras por internet adquirieron este producto.

A continuación se encuentran los viajes o billetes para medios de transporte con el 33,47%, ropa de deporte y material deportivo con el 31,68% y entradas para espectáculos con el 29,77%



Redes sociales

El 90,19% de las personas en Galicia de 5 o más que años que usaron internet en los últimos 3 meses participaron en redes sociales, 38,69 puntos más que en el año 2013.

El grupo de edad con la participación más alta en las redes sociales es el de 25 a 39 años con un 98,61% y el que tiene una participación más baja es el de 5 a 14 años, con un 41,28%.

El tipo de redes sociales más empleadas entre los residentes en Galicia son las de comunicación (WhatsApp, Telegram, Skype, Snapchat), con un 96,88%. Le siguen las generalistas (Facebook, Twitter, Google+, Tuenti), con un 66,15% de participación y las de contenido (Instagram, Pinterest, Flickr, YouTube, Vimeo, Spotify, Slideshare) con un 48,10%.



Adminsitración electrónica

En 2018, un total de 986.493 personas de 16 o más años se relacionaron con las administraciones públicas a través de internet. Esto supone que el 51,21% del total de la población que realizó gestiones ante las administraciones u organismos públicos lo hizo a través de la red, porcentaje que en 2013 era del 44,13%.

Los principales servicios por los que interactuaron con las administraciones u organismos públicos a través de la red fueron: hacer gestiones sanitarias (pedir citas, solicitar tarjeta, cambios de médico) y hacer la declaración de la renta.

El 17,37% de las personas de 16 o más años que usaron internet en los últimos 12 meses realizaron formación relacionada con el uso de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, software o aplicaciones en los últimos 12 meses.

El 18,17% de las personas de 40 a 54 años realizaron formación relacionada con el uso de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, software o aplicaciones en los últimos 12 meses mientras que sólo lo hicieron el 14,28% de personas de 65 o más años.



Grandes ciudades

Entre los siete grandes ayuntamientos de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña es el que tiene un porcentaje más alto de personas que usan el teléfono móvil con un 89,13%.

El que cuenta con un mayor porcentaje de personas de 5 o más años que usaron ordenador en el último mes es el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con un 76,48%.

En el otro extremo se encuentra el Ayuntamiento de Ferrol con un 62,26%. El 89,84% de los hogares del Ayuntamiento de Santiago de Compostela cuentan con conexión a internet y le siguen el Ayuntamiento de Pontevedra y el Ayuntamiento de A Coruña con un 86,72% y 85,74%, respectivamente.

En el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el 81,55% de la población de 5 o más años se conectó la internet en el último mes. En lo tocante a las compras por internet, el 51,47% de los ciudadanos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de 16 o más años que se conectaron la internet en los últimos 3 meses realizaron alguna compra por este medio.