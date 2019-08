Eva Hache sustituirá al actor Pablo Chiapella al frente de 'La paisana'

La humorista Eva Hache tomará el relevo del cómico y actor Pablo Chiapella en El paisano (La 1 de TVE), que pasará a llamarse La paisana aunque mantendrá la dinámica de recorrer pueblos de España, convivir con sus habitantes durante 48 horas y despedirse de ellos con un monólogo hecho a medida de cada localidad. La Paisana será uno de los programas que Televisión Española presentará en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), que se celebrará en la capital alavesa del 2 al 8 de septiembre, según informó ayer la organización del certamen.

Además, Antena 3 presentará la nueva temporada de El secreto de Puente Viejo, la serie diaria nacional más vista de la televisión que lleva más de ocho años en pantalla bajo la producción de Atresmedia Televisión y Boomerang TV. En su última entrega ha tenido un promedio de 1,3 millones de espectadores (13,2 %)

Antena 3 también presentará en Vitoria La Voz Kids, producido por primera vez en España por Atresmedia y Boomerang TV y que contará con cuatro coaches: los cantantes Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario y Melendi. La Voz Kids llegará a Antena 3 un año después de que la edición para adultos ( La Voz) se emitiera por primera vez en esta cadena tras su paso por Telecinco con novedades que le dieron "su mejor resultado de los últimos tres años".

El canal #0 de Movistar + presentará en el FesTVal Ni superhéroes ni princesas, un documental que analiza, con casos prácticos, cómo influye la educación sexista en la edad adulta. Se trata de una adaptación de No More Boys and Girls, un formato original producido por Outline Productions para BBC y distribuido por DRG.

Zeppelin, la productora de programas como Gran Hermano, Fama a bailar, SKAM España, Virtual Hero, Memorias de Idhún o El Puente, llega a FesTVal para presentar su nueva imagen corporativa, que estrena en septiembre coincidiendo con el inicio de temporada. Zeppelin además desvelará sus nuevos formatos originales en desarrollo y profundizará en el trabajo que está realizando en Vitoria, donde ha puesto en marcha una nueva sede para impulsar la producción de series de animación, un proyecto pionero que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava.

Por último, Canal Cocina presentará de nuevo en el marco del festival su nueva programación y sus nuevos formatos de producción propia. Canal Cocina es el único canal de televisión en España especializado en gastronomía.