Cuatro producciones españolas optan a los premios Prix Europa

Cuatro producciones españolas, tres de RTVE y una de Imagina International Sales, fueron nominadas en sendas categorías para los premios Prix Europa de Televisión, unos galardones promovidos por los entes públicos de radiodifusión de Europa.

The Hunt. Monteperdido es una de las veinte producciones nominadas dentro de la categoría Ficción televisiva; mientras que Crónicas: 18 years old and 1 day se encuentra entre las 21 seleccionadas en Actualidad televisiva y No Ecological Footprint ha pasado el corte en Proyecto mediático digital. Las tres son producciones de RTVE.

La cuarta nominada española es Victim Number 8, de Imagina International Sales, que aparece como una de las 16 elegidas en la categoría Televisión iris.

En las restantes cinco categorías de los galardones, no hay candidatas españolas.