La Justicia autoriza a un gallego a vacunar a sus hijos frente a la negativa de la madre

Una cuestión que en los últimos meses ha suscitado una gran controversia en todo el mundo tiene ya un precedente judicial. Y bastante rotundo. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, autorizó al padre de dos menores a decidir sobre su vacunación frente al criterio y la negativa de la madre, quien alegó "prejuicios sobre la seguridad de las vacunas" e incidió en la "voluntariedad" de su administración en España.

El Alto Tribunal desestima así el recurso presentado por la progenitora y ratifica la decisión del Juzgado de Primera Instancia 5 de Vigo de atribuir al padre la facultad de decisión sobre la vacunación de sus dos hijos menores conforme al programa y calendario gallego de vacunación infantil.

Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando el progenitor, asistido por el abogado Guillermo Presa, formuló ante la sala civil una solicitud de autorización judicial para vacunar a sus hijos de 7 y 11 años de edad. Tal y como se recoge en autos, mientras el matrimonio estaba vigente „la separación data del año 2013„ la pareja había tomado la decisión de no vacunar a sus hijos, si bien ahora el padre de los pequeños admite "haber tomado conciencia, tras la polémica pública, de la trascendencia de la cuestión".

Al no existir "acuerdo posible" entre los progenitores sobre esta situación, se celebró una comparecencia entre ambos, que, "a la vista de las alegaciones vertidas y los documentos aportados por las partes", el juzgado de Primera Instancia considera que "la decisión que mejor salvaguarda los prioritarios intereses de los menores es atribuir la facultad de decisión sobre la administración de las vacunas al padre". El Ministerio fiscal también informó favorablemente sobre esta decisión.

El fallo sostiene que si bien la madre no se consideraba "antivacunas", admitiendo incluso que alguna puede ser "conveniente y en circunstancias excepcionales incluso necesaria", relató "sus prejuicios sobre la seguridad de las vacunas administradas", recordando que durante el matrimonio el padre "también estuvo de acuerdo en no vacunar a los hijos". Y es que según los informes de un pediatra, a uno de los menores "no se le ha administrado ninguna vacuna" mientras que al mayor "solo las referidas a un accidente que sufrió en 2015 (tétanos)". La sala defiende que las reticencias manifestadas por la madre "no están avaladas por datos científicos ni objetivos".

El criterio de la Audiencia civil de Vigo va todavía más allá: "No solo no se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional", señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Basándose en este argumento y tomando en consideración "el interés superior de los menores", el Alto Tribunal desestima el recurso de apelación de la madre, argumentado que la "vacunación en España es voluntaria". A este respecto la Audiencia viguesa no discute "el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen oportunas o el sistema de educación y vida de sus hijos [...] pero siempre que no resulte perjudicial para los mismos".

En su escrito de alegaciones al recurso, el padre de los menores sostiene que no vacunar a los menores constituye "un problema de salud pública" y sostiene que no es cierto que estuviese de acuerdo con la no vacunación, pero "no fue capaz de imponer su criterio durante el matrimonio y menos tras la ruptura, debido a la atribución de la custodia a la madre".