Sanidad recomienda vacunarse contra el sarampión a todos los nacidos antes de 1970

El Ministerio de Sanidad está de acuerdo con la recomendación de la Sociedad Española de Epidemiología para que se vacunen del sarampión todas aquellas personas que nacieron antes de 1970 si no lo han hecho, no recibieron las dos dosis de la vacuna o no han pasado la enfermedad. Una recomendación que llega un día después de la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el repunte de casos en Europa. Eso sí, la entidad confirma que España se mantiene como un país "libre de sarampión" ya que los 233 casos registrados en lo que va de año fueron importados o secundarios a estos.

Tras conocerse este repunte, la Sociedad Española de Epidemiología abogó porque se vacunasen todas las personas mayores de 40 años que no estén inmunizadas o que no hayan pasado la enfermedad. "Con esa recomendación (la de la Sociedad Española de Epidemiología) no solo estamos de acuerdo sino que refuerza una de las medidas ya incluidas en el calendario común de vacunación a lo largo de la vida aprobado en el Consejo Interterritorial de noviembre", destacaron ayer fuentes de Sanidad.

Además, la Comisión de Salud Pública del Ministerio está discutiendo con las comunidades autónomas "implementar el Plan de prevención contra el sarampión con nuevas medidas", añadieron las mismas fuentes.

El calendario común de vacunación establece que todos los nacidos antes de 1970, es decir, mayores de 49 años y que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión deben acudir a su centro de salud para ser vacunados. En la actualidad, en España el calendario de vacunación incluye la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) con dos dosis: una a los 12 meses y otra a los 3/4 años, según explican en la web de la Asociación Española de Pediatría.

Para cualquier edad se establecen dos dosis de la vacuna, con un intervalo de un mes como mínimo entre ambas y los expertos destacan que cuenta con muy pocas contraindicaciones, por ejemplo, el embarazo.

Hace quince días la Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó que España era un país libre del virus del sarampión y Sanidad lo calificó de "éxito del Sistema Nacional de Salud". Los 233 casos de sarampión confirmados en España entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019 fueron "casos importados o secundarios a éstos".