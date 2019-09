Un 'zoo' de bacterias en casa

Si es usted de los que piensan que el lugar de su casa que más gérmenes acumula es la taza del váter, está equivocado. ¿Dónde cree hay más gérmenes, en la pared del baño o en una bayeta? ¿Acumula más bacterias el suelo que el pomo de una puerta? La respuesta correcta a ambas cuestiones es la que, a priori, le podría parecer más descabellada. Sí, contra todo pronóstico, es en la bayeta. Es el pomo. No todas las bacterias son nocivas, eso está claro. En nuestro cuerpo conviven billones de microorganismos que, de hecho, ayudan en las funciones fisiológicas. Pero las hay también dañinas, como los estreptococos que originan neumonías o faringitis, microbios que pueden provocar diarreas o salmonelosis...

La Sociedad Española de Microbiología asegura que la cocina es un foco de infección mayor que el baño porque el inodoro es el lugar donde tratamos de centrar nuestros esfuerzos. Limpiamos las superficies como mínimo dos veces a la semana con productos desinfectantes, con lejía, con pastillas... Pero no ponemos el mismo empeño en otras estancias de la casa. El Estudio Sanytol sobre los gérmenes en el hogar revela, de hecho, que la mitad de los españoles no desinfecta los suelos de madera, que cuatro de cada seis no limpia convenientemente los juguetes y que más de un 20% de los ciudadanos solo emplea la lejía para desinfectar el inodoro, "a pesar de que es uno de los productos más eficaces para evitar, por ejemplo, intoxicaciones alimentarias", subrayan los autores del informe.

Del estudio se desprende, también, que los grandes olvidados en la desinfección del hogar son los estropajos y los trapos de cocina, que "pueden acumular más carga microbiana que el inodoro". De hecho, el informe Sanytol desvela que hay hasta seis veces más bacterias en las bayetas que se utilizan para limpiar la cocina que en la tapa del WC. "Bacterias como la Salmonella, el Campylobacter o la Escherichia coli, que son los patógenos intestinales más comunes, pueden permanecer hasta dos semanas en una esponja húmeda", añade el documento.

Sobre el estado de higiene de los estropajos y las bayetas que se utilizan en los hogares acaba de hacer público, esta misma semana, otro análisis la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que revela que hasta un 96% de los estropajos y un 91% de las bayetas se encuentran en unas condiciones higiénicas deficientes. El análisis de la OCU se completó con una encuesta sobre el uso cotidiano de esos utensilios. El 79% de los participantes en ese sondeo indicaron que no los limpiana diario, y los que sí lo hacen, emplean métodos muy diferentes. Un 21% desinfectan los estropajos en el microondas, y un 37% hace lo propio con las bayetas en la lavadora. Ninguno de estos dos métodos, indican desde la OCU, son los más recomendables.

En la cocina se encuentran otros tres puntos críticos que suelen ser pasados por alto en los hogares españoles, tal y como advierte el informe: el fregadero, las tablas de cortar alimentos y el interior de la nevera. Cerca del 20% de los participantes en esa encuesta no ha desinfectado nunca el interior de la nevera. Lo más habitual es desinfectarla una o dos veces al año (40,2%) aunque la dra. Muniesa recuerda que "las neveras están muy contaminadas debido a las bacterias que provienen de los alimentos crudos, algunas de ellas pueden sobrevivir a la baja temperatura" su recomendación es una limpieza mínima de una vez por semana. Por otro lado solo el 27,4% de encuestados desinfectan correctamente el fregadero; más de la mitad (53,5%) lo enjuaga con agua y jabón; un 38,6% con limpiadores o desengrasante.

Las tablas de cortar alimentos son el otro gran foco de contaminación cruzada. Se recomienda no manipular nunca sobre la misma superficie alimentos crudos como carnes o pescados con alimentos que se consumen sin cocinar como ensaladas o frutas, pero el estudio revela que ocho de cada diez españoles usan la misma tabla de cortar para todos los alimentos.

Los picaportes o las manillas de puertas, cajones o electrodomésticos. De hecho, el 38,6% de los participantes en el estudio confiesa que solo los limpia y un 37,6% afirma que los desinfecta sólo cuando se acuerda. También son zonas de alto contacto son los aparatos tecnológicos que han invadido las casas en los últimos años: teléfonos, pantallas táctiles, mandos a distancia, teclados, videoconsolas. Cerca del 55% de los españoles solo los limpian con un trapo húmedo, casi un 11% dice no limpiarlos nunca. Una pantalla de smartphone, recuerdan los autores del informe, "puede contener unas 600 bacterias mientras que un inodoro limpio, albergaría unas 20".