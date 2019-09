Fallece la escritora Barbara Probst, que relató el franquismo y la transición

La escritora y ensayista estadounidense Barbara Probst Solomon falleció ayer en su casa de Nueva York a los 90 años a causa de una enfermedad renal, según informó su familia y recoge The New York Times. Probst Solomon es conocida por documentar la vida en España durante y después del régimen de Franco, en particular por sus memorias de 1972, Llegando a donde comenzamos, donde relata su participación juvenil con el movimiento de resistencia antifranquista.

Sus ensayos aparecieron en The New York Times, The New Yorker, The New Republic, HuffPost o en El País.

La escritora recibió en 2010 la Orden de las Artes y las Letras de España por manifestar a través de sus libros y colaboraciones periodísticas su "compromiso cívico y su voluntad de mejorar la sociedad en que vivimos, así como por haber contribuido al acercamiento de dos países y dos culturas". Nacida en Nueva York, se graduó y se trasladó a París.