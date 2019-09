Los números de la 'vuelta al cole'

El gasto escolar supone para las familias un desembolso de entre 1.500 y 2.000 euros por hijo y curso, según Save the Children, cifras ante las que recuerda la importancia de que se aumente hasta los 100 euros la prestación por hijo a cargo y se mejore el acceso a las becas, con el fin de frenar la desigualdad. El director general de Save the Children, Andrés Conde, aprovechó ayer el inicio del curso para recordar que los niños más pobres "no disfrutan del mismo tipo de vacaciones que otros niños", una situación que "hace que comiencen el curso con una clara desventaja".

Los gastos educativos, indica Conde, se suman a muchos otros que los hogares deben afrontar. Esta organización calcula que para la franja de 0 a 3 años el gasto más elevado es el de "conciliación", que incluye el coste de la escuela infantil o de las actividades extraescolares y que representa entre un 30 y un 40% del total. Para las franjas de 4 a 6 años y de 7 a 12 años los mayores gastos son los de educación, alimentación y conciliación. El desembolso en alimentación, educación y gastos extraordinarios aumentan a partir de los 13 años.