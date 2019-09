El calor de septiembre promete una cosecha en su "punto óptimo"

Galicia empieza ya a dar los primeros pasos de la que se espera que sea una de las vendimias más tranquilas de los últimos años en los viñedos autonómicos. No hay prisa, esa es la frase que parece marcar la pauta en Consejos Reguladores y bodegas ante el buen estado de las uvas y, sobre todo, las previsiones meteorológicas para el mes que empieza.

Cielos despejados y ausencia de frentes — "por el momento, que en Galicia nunca se sabe"— que evitarán que los viticultores se vean obligados a precipitar el inicio de la recogida por temor a podredumbres, hongos o dilución de aromas primarios y grado alcohólico, como sí habría ocurrido en campañas anteriores marcadas por las lluvias en algunas D.O. ourensanas.

Más al contrario, y si todo transcurre como se estima, las bodegas podrán esperar a que la uva alcance el punto de maduración perfecto, garantizando de ese modo que los vinos resultantes de la cosecha 2019 en Galicia presuman de grandes equilibrios entre grado alcohólico y acidez así como de aromas intensos e identitarios, entre otros parámetros para los que el momento escogido para la recolección resulta decisivo.

En términos generales, los Consejos Reguladores de las cinco Denominaciones de Origen gallegas confirman un excelente estado fitosanitario de la uva en sus parcelas amparadas. Gracias a las lluvias de este verano, que llegaron en buen momento, tampoco parece haber "especial preocupación" por ese estrés hídrico que sí dio quebraderos de cabeza al sector en cosechas pasadas.

Rías Baixas espera buenas cifras en términos globales

En lo que a cantidad se refiere, repiten las buenas sensaciones. También en Rías Baixas: Bien es cierto que en la D.O. del albariño se estiman pérdidas del 5% con respecto a 2018, debidas sobre todo a las oscilaciones térmicas vividas durante la fase de cuajado esta primavera pero no ha de olvidarse que la cosecha del 18 fue de récord en el sello pontevedrés.

Así las cosas, contextualiza Agustín Lago, director técnico de la D.O., vistos desde una perspectiva global, los 36 millones y medio de kilos que se augura que habrán sido recogidos al final de la campaña hacen que no se pueda hablar sino de una buena cosecha.

Allí, en Rías Baixas, 25 veedores están preparados ya para afrontar la campaña. Algunas bodegas empezaron a principios de esta semana a recoger uvas para los pies de cuba o los espumosos. A ellas se unieron ayer un par de elaboradores amparados más, con partidas pequeñas de parcelas concretas en un estado de maduración más avanzado.

Excepciones, en cualquier caso, para el Consejo Regulador, que apunta a este lunes como pistoletazo de salida a una vendimia que podrá considerarse como generalizada a mediados de mes. Como es habitual, O Rosal y O Condado serán las primeras en iniciar la recogida para dejar paso, unos días más tarde, a O Salnés. Dice Lago que, con todo, las diferencias en tiempos entre subzonas son cada año menores debido a los cambios en el clima.

O Ribeiro, grandes noticias en "un año traquilo, por fin"

En O Ribeiro, la D.O. más antigua de Galicia, se han dado también ya los primeros pasos de la vendimia 2019, "cosas muy puntuales, alguna variedad, en alguna zona muy concreta", describe Juan Casares Gándara, presidente de la D.O. más antigua de Galicia, que calcula: "Alguna bodega empezará en serio la semana que viene y el grueso de la vendimia llegará a mediados de septiembre".

Habla Casares de "un año tranquilo, por fin", de "muy buenas calidades" y también grandes noticias en cantidades. En este último sentido, se muestra prudente y prefiere no dar cifras: "Será una cosecha muy buena. Sobre todo si la comparamos con las de los dos últimos años€ será bastante, bastante mejor".

La vendimia se generalizará en Valdeorras este sábado

La cosa está ya mucho más avanzada en Valdeorras, donde a fecha de ayer había nueve bodegas vendimiando. A lo largo de este fin de semana, se sumarán hasta otras diez, lo que supondrá que la mitad de los elaboradores del sello estén recogiendo sus uvas antes de la llegada del lunes.

También en la comarca ourensana "está la gente tranquila" y "esperando con calma a que cada parcelita vaya madurando", según describe Jorge Mazairas, director técnico de la D.O. del godello y donde una vez más se celebra el buen clima que ha traído consigo septiembre al tiempo que se habla de la gran calidad de la uva. Pese a las pérdidas por los episodios de granizo de julio, que dejaron grandes pérdidas en algunos viñedos, se pueden llegar a recoger hasta seis millones y medio de kilos: "No será una de esas añadas espectaculares por la piedra pero pinta bien bien, muy bien".

Ribeira Sacra prevé aumentar su cosecha en torno a un 15%

A donde sí parece que se va a llegar a los siete millones es en Ribeira Sacra. Entre un 10% y un 15% más que en la cosecha de 2018, compara José Manuel Rodríguez, presidente del sello heroico y donde ahora mismo están vendimiando ya unas cinco bodegas: "Los primeros diez días de vendimia siempre son cosas muy puntuales", completa el presidente para pasar a explicar que será este lunes cuando el pleno del Consejo Regulador anuncie una fecha oficial de inicio de vendimia, "un dato siempre orientativo".

"La verdad es que están genial, la uva está muy sana, es un buen ciclo de maduración, solo queda esperar a que el tiempo nos siga ayudando", se despide preguntado por el estado actual de las viñas en la D.O.

Monterrei, "sin premura", a una semana de la recogida

Por último: Monterrei, el sello más joven de Galicia y donde su director técnico Miguel López estima que la recogida empezará a partir del fin de semana que viene.

Tras recorrer distintos viñedos de la D.O., López tiene claro que la calidad será este año muy buena: "el estado fitosanitario es excelente y sin estrés hídrico porque las precipitaciones del mes pasado vinieron muy bien". Una vez más, el sector gallego celebra el buen clima: "Estas temperaturas están ayudando a que la uva madure perfectamente y tampoco hay premura por miedo a que se acerque un frente". En lo que respecta a los kilos, el especialista calcula que se llegará a las cifras del año pasado, una cosecha en la que Monterrei alcanzó su récord histórico, con en torno a los cinco millones 600 kilos recogidos.

La vendimia da así ya sus primeros pasos en Galicia y lo hace con tranquilidad, buenas perspectivas y la promesa de que la cosecha del 19 dará mucho que hablar. Entre los consejos para estos días, repiten en unos y otros C.R.D.O., los de todos los años: paciencia, seguimiento con controles de maduración y colaboración con las entidades reguladoras.