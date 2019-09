La Xunta estudiará si es posible subir su aportación a las residencias concertadas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el Ejecutivo, "dentro de sus cauces presupuestarios", está dispuesto a estudiar si es factible subir la cuantía que aporta para las plazas públicas que se conciertan en geriátricos privados. Con todo, señaló que, por el momento, solo le constan problemas "testimoniales".

Después de este diario publicase que los geriátricos privados avisan que renunciarán a conciertos si la Xunta no sube un 25% la tarifa, Feijóo replicó que él comprende que "no es fácil cuadrar las cuentas" en las residencias de mayores, "como no lo es" en cualquier servicio gestionado "ya sea por una administración pública" o por cualquier compañía. Dicho esto, matizó que al Ejecutivo gallego solo le consta, por el momento, la existencia de casos puntuales, "con una tensión puntual y concreta".