Prejuicios, juicios y postjuicios

E h... no, no vi el "Estás en tu casa y yo en la tuya" del pasado viernes con Bertín Osborne entrevistando a José Ortega Cano. El programa fue un bodrio pasteloso que no le hubiera interesado ni a Terencio pasado de burundanga. ¿Que cómo lo sé si no lo he visto? Hombre, porque soy un ser humano, y los seres humanos hacemos juicios en función de nuestras experiencias. ¿Qué esto que estoy diciendo es un prejuicio? ¿Un prejuicio? ¿Cómo que pre?

Un prejuicio hubiera sido creer, sin haberlo visto, que el primer programa de "Ésta es mi casa y ésa es la tuya" era un bodrio. Bueno, no, tampoco, porque ya conocíamos programas de televisión anteriores de Bertín. Un prejuicio hubiera sido creer, sin haberlo visto, que el primer programa de televisión que hizo jamás Bertín era un bodrio. Bueno, no, tampoco, porque ya conocíamos la carrera discográfica de Bertín. Un prejuicio hubiera sido creer, sin haberlo escuchado, que un disco de Bertín era un bodrio. Bueno, no, tampoco, porque ya conocíamos los anteriores discos de Bertín. Un prejuicio hubiera sido creer, sin haberlo escuchado, que Amor mediterráneo era un bodrio de canción. Me confieso culpable. Pónganme las esposas. Cuando vi en 1981 a Bertín en la portada del single de Amor mediterráneo tuve el prejuicio de que la canción iba a ser un bodrio. Es cierto que acerté, pero eso no me excusa. Podría haber sido un nuevo God only knows de los Beach Boys y me lo hubiera perdido por prejuicioso.

Pero esquivar el "Esta casa es como si fuera tu casa" de Osborne y Cano como se esquiva una vomitona en la acera no es fruto de un prejuicio sino de un postjuicio. No se trata de un juicio previo sino posterior. Posterior a los treinta y ocho años que han pasado desde Amor mediterráneo. Un postjuicio como una casa, o, como se le suele llamar en español a los postjuicios de forma abreviada, un juicio. Parece mentira, hombre, con todo lo que saben Osborne y Cano sobre juicios, que haya que andar explicando estos extremos.