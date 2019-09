Alimentación en septiembre

Para la mayoría se ha acabado el verano y es necesario volver a la rutina diaria. Lo vivido previamente pronto se olvidará, pero no debe resultar negativo para ti. Seguro que has disfrutado a tu manera y no tienes que dar explicaciones, pero es el momento de recuperar la normalidad y reformatear tu mente y tu cuerpo para afrontar la llegada del otoño. No lo vivas como una obligación, piensa que es una nueva etapa de la que podrás disfrutar si te organizas adecuadamente. Tampoco te culpes por sentirte mal.

Hayas disfrutado o no de la época veraniega ha llegado el momento de volver a la normalidad. Es un momento de cambio que cada uno afronta de manera diferente. Si tu experiencia ha sido positiva, puedes enfrentarte a tu regreso con optimismo o lamentar que se haya acabado. Si ha resultado negativa es posible que desees recuperar tu vida o te desesperes por no haber alcanzado tu objetivo. En cualquier caso, lo importante es que te centres en disfrutar del momento que te toca vivir y aproveches todas sus ventajas sin obsesionarte con lo que podrías haber hecho.

En esta nueva etapa resulta primordial que te sientas bien y, para ello, deberías realizar ciertos cambios en tu rutina diaria. Deberías convencerte de que es factible disfrutar de la vida cotidiana: descansar correctamente, no encerrarse entre las cuatro paredes de tu casa o lugar de trabajo, reunirte con amigos para cambiar impresiones y reírte, hacer ejercicio adaptado a tu estado físico, comer adecuadamente, mantener una buena hidratación, reducir el estrés, planear nuevas actividades, organizar un viaje corto que te permita desconectar, etc.

La alimentación es un elemento fundamental para alcanzar el objetivo de sentirte bien. Es posible que hayas ganado peso, pero no debes iniciar una dieta estricta sin control por el especialista. Renunciar a ciertos alimentos puede generar una excesiva tensión que incidirá negativamente en tu estado de ánimo, ya bajo por el cambio de ritmo. Te viene bien darte un capricho culinario y no estar sufriendo por hacerlo. Relájate y plantéate perder esos quilos que has ganado de una manera progresiva.

Sería aconsejable incluir alimentos que incrementen la energía que sientes perdida y generen un estado de ánimo positivo, excluyendo lo que no resulta "sano" según los parámetros de tu médico (en función de tus necesidades reales y no de ideas preconcebidas que no suelen ser adecuadas). Las recomendaciones son muy variadas y podemos destacar:

-Consumir alimentos ricos en proteínas (carne, pescados, legumbres, etc.) en todas las comidas. Te ayudarán a recuperar la energía que percibes reducida y a quemar calorías de manera natural. Cambia tus desayunos e incluye jamón serrano, huevos cocidos o pavo como fuente de proteínas si la indicación médica no es contraria a su consumo.

-Limitar el consumo de azúcar y evitar el refinado. No endulzar las comidas y bebidas o utilizar un sustituto sano (como la miel). El exceso de azúcar puede generarte una sensación agradable de manera inmediata, pero, a la larga, simplemente servirá para aumentar tu peso y te hará sentir mucho peor que antes.

-Reducir la cafeína. Sustituir el café por un té verde (rico en antioxidantes), pero sin abusar tampoco de su consumo. La cafeína resulta excitante y no te conviene ponerte más nervioso de lo que ya estás por tener que volver a adaptarte a la rutina. Se recomiendan infusiones relajantes como sustitutas del café acompañadas de miel en lugar de azúcar.

-No beber alcohol. Utilizarlo como remedio para la tristeza no resulta conveniente ya que es un depresor del sistema nervioso central y lo que obtendrás será un efecto contrario al que tú deseas conseguir. Puede hacerte sentir mejor inicialmente, pero, en poco tiempo, percibirás mayor desánimo.

Acude a tu médico. Confía en él y no te sientas mal por sentirte incómodo con la vuelta a la rutina o por ser un afortunado que tiene trabajo cuando tus amigos y familiares no lo poseen. Cuéntale lo que pasa, lo que sientes porque tu estado de ánimo influye en tu salud. Es el único que puede indicarte los pasos a seguir, si necesitas algún tratamiento farmacológico o no y te ayudará a resolver la situación por la que estás pasando.