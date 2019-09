El Cejas se nos atraganta

D e los programas de cocina que nos trae esta nueva temporada televisiva, el que está levantando una mayor expectación es la séptima edición de Gran Hermano VIP.

Quien se guíe por un genuino amor a la cocina tendrá más interés por el programa de Karlos Arguiñano, ese superhombre que contra viento y marea se empeña en que los programas de cocina sigan siendo programas de cocina. Y quien se guíe por la sobreactuación y la tontería elegirá la cuarta edición de MasterChef Celebrity, que vuelve con otro reality show disfrazado de programa de cocina a ver si cuela „y vaya si cuela„. Pero si nos atenemos a criterios estrictamente televisivos, el gran programa culinario de la temporada será GH VIP 7, donde cocinarán a El Cejas para que nos lo comamos con patatas.

El Cejas es un tipo lo suficientemente extravagante, raro y cargante como para formar parte de la agenda de contactos con la que Telecinco nutre su parada de los monstruos. Fue descubierto por quien más talento tiene de todos los que participan en Got talent: su responsable de casting. El nulo valor artístico del personaje, unido a su inmensa desfachatez y falta de sentido del ridículo propiciaron que Santi Millán le entregase su Pase de Oro con acceso directo a la semifinal. Como es su obligación, que para eso está ahí, Risto Mejide dio el contrapunto: "¿Me estás diciendo que nos vamos a volver a comer a este tío? No me lo creo". Pero tuvo otra, iba en el sueldo.

Ahora en Telecinco anuncian la participación del Cejas en GH VIP 7, lo que quiere decir que nos lo van a poner en el plato a todas horas. Solo falta saber cómo van a cocinarlo y cómo lo van a presentar en la mesa, aunque ya se ha filtrado el principal ingrediente que formará parte del guiso. El tío cobrará 4.000 euros a la semana, un buen aderezo. Cuéntenselo a cualquiera de los miles de jóvenes que estos días empiezan un nuevo curso con la ingenua intención de prepararse bien y labrarse un futuro. ¿Qué, consiguen pasar el bocado?