La Xunta ampliará la protección de los niños con una nueva vacuna de la meningitis

El Consello de la Xunta autorizó ayer la adquisición de nuevas vacunas para ampliar la protección de adolescentes frente a determinados serotipos de meningitis que no se recogían en el calendario de vacunas. Concretamente, se van a adquirir 135.000 dosis de vacunas meningocócica conjugada tetravalente (A, C, W y Y). Esta sustituirá a la que administra hasta ahora a los 12 años, la meningocócica C, y ampliará la protección de esta población y, por extensión, del resto de la sociedad, contra otros tres serotipos.

La Xunta recuerda que Galicia fue la primera comunidad dentro del Sistema Nacional de Saúde (SNS) que incluyó en su calendario la vacunación del la meningitis C.

En concreto, el importe total de estas dosis es de 4.551.716 euros y cubrirán la demanda prevista de la vacunación durante los años 2019, 2020 y 2021. La Consellería de Sanidade prevé también la vacunación de rescate de los jóvenes nacidos a partir del 2001.