Diez personas atrapadas en un laboratorio científico en el Polo Sur descubren que uno de ellos es un asesino: así arranca The Head, un thriller "más allá del misterio" producido por Mediapro Studio, HBO y Hulu Japón que se rueda estos días en Tenerife y en la que participan el actor Álvaro Morte o la estrella japonesa Tomohisa Yamashita, entre otros.

The Head, la primera serie de ficción que escriben los hermanos Álex y David Pastor para España, contará con seis episodios de cincuenta minutos cada uno y se estrenará en el 2020. El coguionista de esta producción David Pastor cuenta que todo comenzó hace unos tres años, cuando a él y a su hermano Álex le propusieron una idea original del director de Desarrollo de Contenidos de Atresmedia Studios, David Troncoso, en la que alguien llega a una estación polar después del invierno y se encuentra a casi todo el mundo muerto. A partir de esa premisa, desarrollaron un guion que, asegura David Pastor, engancha desde los primeros diez minutos, con una trama que no se resuelve "hasta los últimos cinco minutos".

"El trabajo fue como un crucigrama: cómo coger esas limitaciones, esos parámetros que te han dado, y a partir de ahí elaborar el guion con completa libertad, siempre que nazca de esa idea inicial muy potente", explica Pastor. Los dos se diviertieron al escribir un thriller "sin complejos", continúa David Pastor, con grandes personajes y con un mensaje final que va de algo más que el propio misterio y que "tiene algo que decir sobre el mundo en que vivimos".

El director de Desarrollo de Contenido internacional de Mediapro Studio, Ram Tellem, de hecho, subraya que es una historia "diferente", porque carece de policías o investigaciones policiacas y porque indaga especialmente sobre en qué se convierte una persona cuando se siente amenazada.

"Hay muchos elementos originales en esta serie. El primero es la manera en que está contada. La segunda es el escenario. Hay muchas series en escenarios fríos, pero no creo que se haya hecho alguno localizado en el Polo Sur, en un laboratorio y en pleno invierno. Es muy similar a estar en el espacio", añadió Tellem, quien además alabó la variedad del elenco y las nuevas posibilidades y perspectivas que aporta ese reparto coral, entre las que destaca la escocesa Katherine O'Donnelly, protagonista de la serie y un nuevo descubrimiento para el director. "Creo que es la primera vez que se pone delante de la pantalla para hacer un personaje protagonista. Es una artista que hemos descubierto prácticamente de la nada. No sentía a ninguna de las aspirantes como posible protagonista, pero mi mujer me dijo que la encontraría", aseguró el director de la serie, Jorge Dorado.

El cineasta estaba empeñado en encontrar una cara nueva y su mujer lo consiguió: buscó en la base de datos en línea sobre cine IMDB actrices secundarias inglesas que no tuviesen foto de perfil oficial en la web de la base de datos y obtuvo cinco resultados, entre ellas, O'Donnelly, a la que finalmente eligió.