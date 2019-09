La camisa del hombre inteligente

Recuerdan ese viejo cuento de Tolstoi? Un anciano zar enferma y los médicos señalan que su única cura pasa por vestirse la camisa de un hombre feliz. Inmediatamente, se envían emisarios a todos los rincones del imperio con la tarea de encontrar a un hombre completamente feliz y comprarle su camisa, pero, por más que buscan los enviados del zar, no acaba de aparecer esa persona. Finalmente, en una pequeña aldea alejada en los confines de la estepa rusa, uno de ellos oye a alguien comentar que su vida es perfecta, que nada le falta, vive en un estado de plenitud y considera que todo le va bien en todos los ámbitos de su día a día. El emisario le insta a que ceda su camisa al zar a cambio de cualquier precio que pida. Pero el hombre feliz, oh, amigos, es tan pobre que no tiene camisa.

Fue inevitable recordar esta historia tras ver el estreno de Vaya crack el pasado sábado en La 1. Televisión Española está anciana y enferma, está obteniendo los peores resultados de audiencia de su historia, y algún consejero zarista le ha debido de recomendar encontrar a la persona más inteligente del momento. La 1 llama al siempre eficaz Roberto Leal y le pone al frente de un concurso en el prime time del fin de semana, en el que los concursantes se enfrentarán a una batería de retos intelectuales que miden las diversas inteligencias: numérica, física, verbal, musical, lógica, social... Se cita a Chomsky, se invoca a Gardner...

... pero da igual cuántas pruebas se incluyan en Vaya crack. La persona más inteligente de España con seguridad no estaba viendo Vaya crack, ni se le pasa por la cabeza concursar en un programa de la televisión, ni „y esto sí que es triste„ estaba viendo Televisión Española. El hombre feliz no tenía camisa y el hombre inteligente no es espectador de Vaya crack. Tolstoi termina su cuento abruptamente y no nos cuenta cómo acabó el zar, pero podemos hacernos una idea y aplicarla a nuestra televisión pública.