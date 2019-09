Sanidad aconseja no usar cigarrillos electrónicos tras las muertes en Estados Unidos

El Ministerio de Sanidad informó ayer, tras las seis muertes y los 380 casos de enfermedad pulmonar grave asociados al consumo de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, que aconseja a la población y, especialmente, a los jóvenes, embarazadas y no fumadores no utilizar estos dispositivos. El departamento que dirige María Luisa Carcedo reconoce que hasta el momento "no se ha detectado una causa específica" de las muertes y casos de afectados en EEUU, pero que al no estar relacionadas con una enfermedad transmisible se cree que la causa es de origen químico y, precisamente, todos los afectados utilizaban cigarrillos electrónicos y presentaron síntomas y una clínica similar.

Además, en muchos casos, se ha detectado también el uso de líquidos con cannabinoides, como el THC, si bien por el momento no se ha detectado ninguna sustancia presente en todos los casos. Tras esta situación, el Ministerio de Sanidad recomienda a las personas que usen los cigarrillos electrónicos que eviten comprar los líquidos en el mercado ilegal, como los que contienen THC o CBD, así como modificar su contenido.

Los cigarrillos electrónicos (dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, también llamados vaporizadores) consisten en un pequeño depósito o cartucho que contiene el líquido con o sin nicotina, propilenglicol, saborizantes y otros compuestos químicos. Mediante un sistema electrónico con una batería recargable y un atomizador se vaporiza la mezcla. Se utiliza inhalando el aerosol producido simulando los cigarrillos tradicionales y también emite aerosol.

"A nivel general, no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al aerosol de los cigarrillos electrónicos, puesto que se han hallado efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias y a nivel cardiovascular, así como algunas sustancias cancerígenas. (...) Pueden contaminar los espacios cerrados (...)", recuerdan desde el Ministerio.