D e aquello que nos decían de hacer tres horas de digestión antes del baño, tomarse rápido el zumo porque se van las vitaminas y no ponerse cerca de la tele porque es malo, lo único que va a ser verdad es lo de la tele. Cáncer no dará ni te dejará ciego, pero se acaba sufriendo la versión audiovisual del mal que padecen aquellos a quienes los árboles les impiden ver el bosque: falta perspectiva. Para ver bien la tele, como para ver el bosque, hay que alejarse un poco.

En la presentación de la nueva temporada de Scott y Milá en #0 (Movistar+), Mercedes Milá aprovechó para contar que Telecinco se ve mejor cuando te alejas de ella. Antes Milá no la veía bien porque, estando tantos años dentro de ella, las secuoyas de Gran Hermano le impedían ver el bosque. Pero ahora que está fuera ve lo que se esconde tras esa frivolidad que allí lo envuelve todo: "Le dije a Vasile que quería un programa social y Gran Hermano, y me dijo que eran tonterías. Está anticuado el hombre. Él no entendió que yo era mucho más moderna que él". Quien crea que viendo GH VIP está a la última porque es lo más moderno y rompedor, que se aplique el cuento y se aleje.

María Teresa Campos, por su parte, celebra su marcha de Mediaset y acercamiento a Atresmedia contando cuánto mejor ve Telecinco desde que lo que ve es Antena 3. La señora, que tuvo el cuajo de presentarse durante años como la "Defensora del telespectador" en Sálvame, es ahora cuando por fin ve las cosas claras y plantea que la única defensa que cabe ante este programa es el atletismo. Cuando, en una entrevista en Telemadrid, Toñi Moreno le preguntó si no veía Sálvame, contestó así: "No veo los programas que hablan de mí, por salud". La defensora del telespectador de efecto retardado que se ganó una pasta protagonizando un reality sobre su vida „ Las Campos„ dice ahora que por salud no ve los programas que hablan de ella. Apliquémonos el cuento y cuidemos nuestra salud echando a correr como alma que lleva el diablo.