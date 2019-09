Colectivos gais denuncian que se les impide vacunarse contra el papiloma en A Coruña

El Sergas amplió el pasado mes de julio la recomendación de vacunarse contra el virus del papiloma humano más allá de las niñas de 12 años a otros de grupos de riesgo como pacientes con VIH, personas que ejercen la prostitución u homosexuales que no superen los 45 años. Dos meses después, la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña (A.L.A.S.) denuncia que algunos centros de salud del área sanitaria coruñesa no permiten vacunarse a este colectivo. "Hemos recibido varias quejas de socios y no socios que han ido a su ambulatorio y les indican que esa vacuna es solo para niñas o que tienen orden del coordinador del centro de no poner esta vacuna", indica el presidente de la entidad, Carlos Emilio Mella, que es uno de los propios afectados.

Tras solicitar cita para vacunarse contra la hepatitis A „el Sergas también incluye a hombres que practican sexo con otros hombres entre los grupos a inmunizar desde el pasado año„ y el virus del papiloma humano, Mella relata que obtuvo una negativa en ambos casos. "En el caso de la hepatitis me dijeron que no tenía nada que ver con la vía sexual y la del papiloma se negaron", explica Mella, quien tras presentar una queja ante Medicina Preventiva del Hospital de A Coruña y llamar al servicio de información del Sergas para este tipo de inmunización tenía cita de nuevo ayer para la vacuna. Ahora le dijeron que había desabastecimiento de la de hepatitis A.

Su caso, según denuncia A.L.A.S, no es el único ya que desde el pasado mes de julio han recibido quejas de personas a las que se les negaron estas vacunas. "Ocurrió en los centros del Castrillón o de Monte Alto, por ejemplo, aunque en otros muchos la gente se vacuna sin problemas", indica Mella.

Desde la dirección del área sanitaria de A Coruña aseguran que estas negativas deben ser "casos puntuales" ya que el pasado 16 de julio se envió un comunicado a todos los centros de salud en el que se informaba de los cambios en las recomendaciones de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Reconocen que al hacerse la comunicación en verano, con bastante personal "sustituto o eventual", pudo producirse algún caso puntual en el que se desconociese la nueva orden del Sergas. En cualquier caso, recuerdan que una vez que lo paute el médico, estos pacientes tienen pleno derecho a ser vacunados.

Desde A.L.A.S. A Coruña creen también que el problema está en puntos concretos de Atención Primaria. "Nos ha llamado la atención que haya negativas porque el Sergas está haciendo una campaña muy activa para la vacunación del colectivo a través por ejemplo de una app de contactos, Guapo. Además, al presentar como colectivo la queja en Preventiva y en el Sergas, nos atendieron muy bien y estaban sorprendidos. Nos dijeron que transmitirían las quejas y que intentarían que se resolviese", indica Mella, quien anima al colectivo a vacunarse tanto contra el virus del papiloma como contra la hepatitis A.

La nueva vacuna del papiloma „que protege contra más cepas y que el Sergas ofrece desde julio„ debe recibirse en tres dosis: la primera, a los dos y a los seis meses, independientemente de la edad de quien la recibe, según informa Sanidade.