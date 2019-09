"Esta experiencia me ha permitido conocer gente muy amable y eso siempre enriquece"

Feliciana del Río „una leonesa de 86 años y madre de un hijo, Javier„ reconoce que al principio no le convencía la idea de contar su vida a una desconocida y reconoce que no lo hizo por soledad ya que ese es un sentimiento que nunca ha experimentado, pero tras meses de charlas con Montserrat Castro, está encantada. "Estoy muy contenta de haberme encontrado con gente tan agradable y amistades, esto siempre enriquece", explica esta profesora que en su libro explica cómo siempre le faltó la visión de su ojo izquierdo aunque no fue consciente hasta los 15 años y cómo pese a que con el tiempo se quedó completamente ciega, nunca dejó de trabajar como profesora. "En el libro recorremos su vida desde la niñez pero con mucho humor", añade Montserrat. Para Feliciana esta experiencia le ha permitido "recordar muchas cosas que aunque lo parecía, no estaban olvidadas". Ella ya tiene experiencia en contar vivencias. "Estoy muy unida a mi nieta, ella me pregunta y luego se las cuenta a las amigas", asegura.