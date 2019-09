"Cada semana le tenía escrito de mi puño y letra lo que quería contar sobre mi vida"

Bajo el título de Retales de una vida con muchas vidas, la profesora Adriana Noronha ha escrito la biografía de Amparo Pereiro, una mujer de Mera que a sus 90 años tenía claro que su historia tenía que partir de sus propias notas y por ello, cada viernes, cuando Adriana llegaba a la residencia, ya tenía escrito aquello que quería explicarle ese día sobre su vida. "Lo tenía siempre todo escrito porque si no es de mi puño y letra me daba la impresión de que no era mío", explica esta mujer que fue la matriarca de una gran familia y que asegura que pese a que a lo largo de su vida hubo situaciones jocosas y amables pero también tristes, si pudiese repetiría todo el mismo modo. "Con todo lo que le ha pasado es feliz y alegre", indica Adriana, quien tiene claro que para ella ha sido una gran experiencia.

Amparo, que hace unos meses se rompió la cadera, temía que esto pudiese acabar con el proyecto del libro, pero no fue así y ayer recogió su ejemplar en A Coruña.