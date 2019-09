Magrudis sabía desde el mes de febrero que su carne mechada tenía listeria

Un laboratorio sevillano comunicó a la empresa Magrudis que una muestra de su carne mechada había dado positivo en listeria el pasado 22 de febrero, meses antes de que la Junta de Andalucía decretase la alerta sanitaria el 15 de agosto, por lo que ha remitido ese informe al juzgado que investiga el caso.

Magrudis envió dos muestras a Laboratorios Microal el 18 de febrero y cuatro días más tarde recibió los resultados de las pruebas, que dieron positivo en un caso y negativo en el otro, según confirmó el gerente de la empresa de control de calidad e investigación especializada en el sector agroalimentario y medioambiental, Mariano Barroso.

Microal comunicó a la empresa que había listeria, pero "no de cuánta cantidad", ya que "para eso hay que hacer otra analítica" y Magrudis no la encargó, explica Barroso, quien también aclara que ellos no tenían obligación de informar a las autoridades porque en su trabajo "no es raro encontrar bacterias".