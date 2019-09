'Alligator'

Paleolítico. El Paleolítico es lo más antiguo que una se pueda imaginar, cuando la piedra tallada y las pinturas rupestres. Dice María Teresa que lo de Edmundo son cosas del Paleolítico. No Edmundo, ni su piticlín piticlín, sino las cosas. Hay que deducir que cosas,haberlas las hubo. Las cosas del Paleolítico que se sacan ahora, según María Teresa, no son las cuevas de Altamira, sino las cosas de Edmundo, sus presuntas querencias por otras faldas que no son las de María Teresa. El secreto de Puente Viejo es una serie ambientada a comienzos del siglo XX (entre 1885y 1930). Es decir, en un tiempo añejo, aunque no tanto como el Paleolítico. La serie gira en torno a los avatares de los ricos Montenegro, una familia de la alta burguesía que vive en un pequeño pueblo de España y la gran protagonista malvada es la matriarca de la familia, Francisca Montenegro. Doña Francisca anda en amores de idas y venidas toda la serie con Raimundo. María Teresa ve todas las tardes El secreto de Puente Viejo. Está enganchada [ sic]. Ahí lo dejo.

La puja. Hace ocho años, Christie's subastó un fabuloso collar de diamantes de Cartier del que pendía un pedazo de perla, la peregrina. Era un regalo de Richard Burton a Elizabeth Taylor, seguramente un regalo de reconciliación en alguna de las idas y venidas de su tormentosa relación. Como las de Chabelita, casi. Ese collar se vendió por casi nueve millones de euros. Kiko Rivera, seguramente conocedor de tamaña puja, se vino arriba. Así que este verano, decidió que él también. Y puso en pública subasta en internet su propio collar, un collar de los de ahora, de Dj: una cadena bien ancha con sus iniciales KR en circonitas, a falta de diamantes, bien grandotas. El mercado se puso hot y la cotización, por las nubes y acabó cerrándose un trato por 130.000 euros. Kiko no cabía en sí de gozo. Pero el supuesto comprador desapareció del mapa y Kiko Rivera se quedó compuesto y sin puja. Pero con su brilli brilli.

Traumas y fobias. Los traumas, fobias y complejos no entienden de clases.Tamara tenía necesidad de sacar fuera la desolladora que lleva dentro. A una niña bien no le dejan en casa destripar conejos, ni desplumar perdices, ni desviscerar doradas. Isabel, lo contó Tamara, no puede con el olor del pescado. Y fue por culpa del marqués. Se fueron a una isla desierta y comían sándwiches todo el tiempo. Pero el marqués estaba de pan de molde y lechuga hasta las orejas. Y quería vivir su aventura. Así que se fue a pescar como un superviviente de esos y se lo dio a cocinar a Isabel. Desde entonces la fobia. Al olor del pescado. Solo.

Turista capilar. Dinio ha vuelto, como Anna Allen.Dinio tiene un amplio y variado currículo. Estuvo con Marujita, fue actor porno, cantó, pero detengámonos en un dato aparentemente nimio. Dinio se hizo un injerto capilar. Como Carlos Lozano. O Víctor Sandoval. Solo que Dinio se hizo el implante en Turquía. Y le salió torcida la cosa. Como a Adara el chute que se metió antes de ir a la televisión y le dejó en vez de ojeras, hematomas. Contó Dinio en su día que la técnica low cost, poco sofisticada, digamos, que a él le aplicaron consistía en arrancar vellos del pecho y de la axila. Para dar fe de su mala estrella, el cubano se fotografió como un turista en Estambul, pero con la cabeza llena de recortes. Es posible que tuviera problemas de comunicación. El súper le dijo no news, good news y él tradujo Gosmius gosmius. Pero con ese nivel muchos han llegado. Arriba.

El 'hit'. Dentro de lo malo „críticas despiadadas, memes, desencuentros familiares, broncas de pareja...„ hay una buena noticia. Quédense con esto: Isa P. no tiene intención de grabar más singles. Uno y no más, santo Tomás. Todo apunta en que se quedará para los anales en único hit. Como Jesulín de Ubrique. Pero hay muchas autoras de una sola obra: las Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, Margaret Mitchell y Lo que el viento se llevó o Ambiciones y reflexiones, de Belén Esteban. A Chabelita lo que le pasa es que no la apoyan. Lo suyos. Que se llevó un disgusto la muchacha ante el plantón de su hermano y su madre „de la cuñada no, pero eso pasa en casi todas las familias„ e hizo un amago de llorar y todo encima del escenario. Tuvo que dejarlo, porque casi se saca un ojo con las uñas de gel. Luego hizo reproches. La madre, por boca de Raquel Bollo, porque las folclóricas tienen portavoces, ha echado más leña al fuego.La leña familiar. Así todos siguen en el candelabro (como decía la modelo Sofía Mazagatos). El fuego está encendido. La leña arde.