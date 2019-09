El retorno del anticristo superstar

Quien iba a suponer que, en pleno 2019, el hombre que finiquitó la colorista era hippie a golpe de locura y sangre iba a ser uno de los personajes del año. Ha llovido mucho desde 1969, pero al igual que sucede con Hitler, Pol Pot y otros supervillanos del siglo XX, la alucinada figura de Charles Manson emerge de cuando en cuando para recordarnos que no es un monstruo generacional quien quiere, sino quien puede.

Es cierto que ha pasado medio siglo desde los crímenes con los que Manson y su Familia aterrorizaron a Estados Unidos, pero el tiempo no ha hecho más que acrecentar su mito. El aniversario de la matanza de Cielo Drive y el retorno mediático de esta historia gracias a la película Erase una vez en Hollywood y la serie Mindhunter han consolidado la definitiva vuelta al mainstream del bueno de Charlie, además de provocar una avalancha de literatura mansonita. Entre esa maraña de publicaciones destaca el estudio de Iñaki Domínguez El expiador. Vida y obras de Charles Manson.

El antropólogo madrileño plantea en su volumen una novedosa hipótesis ¿Y si este demonio, además de un chiflado homicida, fuese una víctima, un pelele utilizado por el sistema para perpetuarse? Que no se asuste el lector. No es esta una afirmación buenista digna de un trabajador social interino de pocas luces, sino una reflexión extraída por Domínguez a partir de las teorías del filósofo René Girard: "En algún sentido Manson sí que fue una víctima. Todos los asesinos de este caso lo son de algún modo, pese a ser agresores. Pasaron en la cárcel el resto de su vida por unos delitos por los que en cualquier país europeo habrían cumplido de 15 a 20 años. Aun así, las víctimas en términos absolutos fueron los asesinados, como es natural".

"Además, por las características particulares de EEUU sí se puede decir que los miembros de la Familia fueron víctimas, porque se les achacó una responsabilidad mayor convirtiéndolos en chivos expiatorios para expiar la maldad colectiva y los pecados propios „prosigue el autor„. No es necesario ser un angelito para desempeñar el rol de chivo, suelen sufrirlo criminales o miembros de minorías a los que se carga con culpas de las que no son del todo responsables. La mayor víctima entre los imputados fue Leslie Van Houten, una adepta de la Familia que no mató a nadie, pero fue juzgada y condenada dos veces gracias a dos móviles distintos. Eran culpables y merecían un castigo, pero en la historia de EEUU ha habido asesinos aún mucho más terribles".

La teoría de Girard a través de la cual Domínguez articula El Expiador asegura que cuando una sociedad pasa por una época de turbulencias necesita un chivo expiatorio, un enemigo interno que represente lo que ese colectivo teme y odia, para acabar con él y restablecer el equilibrio perdido. Era el fin de los convulsos 60 y ahí estaban Charlie y sus majaretas seguidores para cumplir involuntariamente con esa misión. De delirantes agentes revolucionarios a artífices de la reacción y de ahí, a la cárcel de por vida sin pasar por la casilla de salida ni cobrar el billete de 20 dólares.

Con esta premisa, el escritor madrileño disecciona con pulso científico tanto la historia del propio Manson como el contexto que le tocó vivir. Una historia que nos cuenta cómo un proxeneta de poca monta, con más años entre rejas que en la calle, pasó de ser el chulo más cutre de América a un mesías con decenas de fieles ansiosos por cumplir sus más extravagantes voluntades: "Como muchos psicópatas tenía una gran capacidad de manipulación. En prisión aprendió mucho de la sabiduría popular de los proxenetas y salió de la cárcel justo en la primavera de 1967, en el inicio del Verano del amor. Ahí hace su transición de chulo a gurú, siendo un manipulador nato apoyado por su conocimiento sobre religiones orientales y cienciología".

Como ven, un background tan enajenado como el propio personaje, en el que no faltaba uno de los temas de estudio favoritos del autor: "Charlie era muy fan de la autoayuda, lo que demuestra su falta de sofisticación intelectual. En muchas entrevistas confirmó su visión de que si piensas diferente, la realidad será diferente. Tenía fe ciega en este enfoque". Si quieren profundizar en la opinión de Iñaki sobre coaches, escritores de pseudofilosofía positiva y demás sacacuartos, no duden en hacerse con su Como ser feliz a Martillazos.

Cambiando de tercio, todos ustedes saben lo que sucedió el 8 de agosto en la calle Cielo Drive de Los Angeles. En El Expiador encontrarán todos los detalles tanto de los crímenes de esa infausta noche como de todas las demás tropelías mansonianas. También de la chapucera investigación policial y del circo mediático-judicial consiguiente, que convirtió a Charlie en la estrella del rock que siempre había ansiado ser. Aquí nace el Manson icónico, la figura que la mayoría desprecia y unos cuantos adoran. "Era el más malvado y el más venerado. Fue portada en la revista Time y en Rolling Stone y muchos jóvenes le apoyaron „recuerda Domínguez„. Se convirtió en una figura contracultural, con gente que lo vio como un héroe porque trabajaba contra el sistema. Pero es que Manson tenía cierta política, hasta cierto punto tiene lógica que algunos grupos terroristas lo apoyasen. El ataque a las élites de Manson, personificado en Sharon Tate, fue político. Delirante, pero político".

Fue uno de esos admiradores el responsable del revival que hizo que muchos de los nacidos entre el 75 y el 85 entrásemos en contacto con Charlie. A principios de los 90, el líder de la banda de rock más popular del mundo lucía en sus camisetas el rostro de Manson, devolviéndole notoriedad y despertando la curiosidad de sus púberes fans. Era Axl Rose, otra genuina bomba de furia, pero que canalizó su instinto destructivo de una forma un poco menos bestia que su ídolo. "Los dos vivieron en Indiana. Axl nació allí y Manson pasó en ese estado buena parte de su infancia „dice Iñaki„. Los dos tenían puntos en común, eran blancos pobres, white trash que compartían odios. Ambos son el tipo de elemento que procede de esos ambientes, son arquetipos de pobre blanco apartado de la sociedad".