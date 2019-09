I ker Jiménez y Pablo Motos arrancaron la nueva temporada como unos irresponsables, pero eso no los equipara. Como algún día explicará Mónica Naranjo en Mónica y el sexo (Cuatro), aunque la masturbación esté bien, es preferible hacer el amor porque además se conoce gente. De la misma manera, aunque Íker Jiménez divierte mezclando frivolidad e irresponsabilidad, es preferible Pablo Motos porque además con él te ríes.

La afición de Jiménez al tremendismo lo llevó otra vez al crimen de Alcàsser, qué pesadez, ahora para aprovecharse del interés creado por el documental El caso Alcàsser de Netflix. Como Juan Ignacio Blanco, colaborador del programa y personaje nefasto especializado en vivir (bien) del caso, falleció hace unos meses, le dio la palabra a Fernando García, padre de una de las jóvenes asesinadas y de proceder no menos turbio. El señor largó lo que quiso, no aportó nada nuevo, no probó nada y criticó el documental porque no le gustó cómo salía en él. Jiménez no le hizo ninguna pregunta comprometedora ni puso a nadie frente a él que le diera la réplica. Por eso, Ramón Campos, productor ejecutivo del documental, acusó después a Jiménez de irresponsable, de hacer mal su trabajo, de hacer daño a mucha gente y de que su programa fue una desvergüenza absoluta. Y más: "Hay gente que cree que las Torres Gemelas fueron derruidas desde dentro, que no hemos llegado a la Luna y que la Tierra es plana... y esos son los que ven Cuarto Milenio. Los que creen en teorías de conspiración, fantasmas, espíritus y que todo lo que dice Íker es verdad".

Motos, por su parte, mostró el número de serie de un billete de diez euros y ofreció a quien lo encuentre tres mil euros que luego fueron seis mil y ahora son nueve mil. Esta mezcla de diversión e irresponsabilidad ha conseguido que las colas en los supermercados vayan más despacio, pero al menos te ríes viendo cómo la gente mira de reojo los números de serie de los billetes de diez a ver si alguno tiene dos sietes seguidos de tres treses.