Todos los caminos conducen a 'Roma'

Te pones a ver Roma y te das cuenta de que el tiempo no ha pasado por ella. Y mucho ha llovido desde que arrancó en 2005: la televisión era muy distinta. Radicalmente distinta. Pero HBO y BBC tiraron la casa por la ventana y construyeron dos memorables temporadas en las que se demostraba que la profundidad no está reñida con el entretenimiento. Espectacular sin recurrir a los ordenadores, con decorados de verdad y no simulaciones digitales, con personajes complejos, con la violencia justa y el sexo necesario. Traiciones por doquier, pasiones desenfrenadas, ambiciones implacables, incestos, asesinatos, batallas en el campo y en los salones, discursos incendiarios, incendiadas derrotas. Una obra maestra y seguramente una aventura comercial suicida que obligó a una cancelación prematura. Lo mismo sucedió con Deadwood: tres temporadas insuperables y carísimas con el escenario del western acogiendo situaciones, personajes y diálogos deudores de Shakespeare.

A Roma no le dieron la oportunidad de despedirse como merecía. A Deadwood le han rendido ahora un débil homenaje con un largometraje que sí, es correcto, y sí, tiene buenos momentos, pero está muy lejos de las temporadas originales, nacidas y ejecutadas también a mediados de la primera década del siglo. Están los mismos personajes y el mismo creador pero le falta aliento, le falta vigor. Un adiós agridulce.

Aquellas dos propuestas magistrales son dos ejemplos de genialidades que se adelantaron a su tiempo. Tal vez hoy ni siquiera hubieran tenido una primera oportunidad, y no por sus elevados costes sino porque la impaciencia generalizada, la (o)presión de las redes sociales y la influencia desbocada del efecto viral minarían la resistencia de unas series que se tomaban su tiempo para avanzar, que no buscaban la sorpresa cada dos por tres secuencias y que no hacían de la violencia y el sexo un fórmula sobada de ganar audiencias. HBO aprendió de sus aciertos para no cometer más errores que dañaran sus cuentas de resultados. Logró que Juego de tronos se adueñara del runrún virtual con su inteligente manipulación de las audiencias, aunque fuera a costa de adulterar el original literario y traicionar sin piedad la evolución de sus personajes. Tuvo muchas más temporadas que Roma y le sobraron tantas como le faltaron a la serie imperial.

De la experiencia adquirida a la hora de crear expectativas e hinchar falsos prestigios es un buen ejemplo Chernobyl. Pero no es una de las mejores series de la historia. En tiempos de Twitter, la precipitación toma el mando. Pasarán veinte años y Chernobyl y Juego de tronos ocuparán el lugar que les corresponde, digno, pero muy lejos del olimpo de este siglo donde conviven Roma, Deadwood, Los Soprano o The Wire.