'Enfocados' al empleo

Seis de los once participantes en el 'Taller de fotografía inclusiva con espíritu profesional' de la Fundación María José Jove; de izda. a dcha., Carla Padín, Sasha López, Sheyla Romero,Yago Carro, Adrián Caridad y Jorge Baizán. Víctor Echave

Once jóvenes con diversidad funcional tras el objetivo y quince imágenes sobre un tema tan de actualidad como la contaminación medioambiental. Unas con un toque artístico, simbólico; otras más impactantes, sin concesiones estéticas. Pero todas con una misma finalidad: visibilizar el talento de los participantes en la primera edición del 'Taller de fotografía inclusiva con un espíritu profesional' de la Fundación María José Jove. Las instantáneas forman parte de 'No somos de plástico', una muestra que recoge una selección de sus trabajos y que desde ayer puede ser visitada en la sede de la entidad

A Sheyla Romero, de 18 años, le empezó a interesar la fotografía cuando su hermano le regaló un libro sobre esta disciplina artística. Hoy sueña con labrarse un futuro en el mundillo de las BBC (bodas, bautizos y comuniones). A Adrián Caridad, de 22, siempre le ha gustado hacer fotos, pero desde que domina la técnica, disfruta mucho más de esa afición, a la que también espera poder dedicarse. Igual que Jorge Baizán, de 25, quien hace nueve meses apenas sabía enfocar, pero que en la actualidad es el "fotógrafo oficial" de los viajes de su familia. La mirada de estos tres jóvenes y de otros ocho compañeros está detrás de No somos de plástico, una muestra que recoge una selección de los trabajos fotográficos de los participantes en la primera edición del Taller de fotografía inclusiva con un espíritu profesional puesto en marcha por la Fundación María José Jove en colaboración con la asociación Nos, Why Not?. Una iniciativa cuyo objetivo es "abrir una nueva vía de inserción laboral para jóvenes con diversidad funcional en el campo de la fotografía", subraya Felipe Alonso, profesor encargado de impartir la actividad.

La exposición No somos de plástico „que puede ser visitada hasta el 25 de octubre en la sede de la Fundación María José Jove„ está integrada por quince fotografías relacionadas con un tema tan de actualidad como la contaminación medioambiental. Unas con un toque artístico, simbólico; otras más impactantes, sin concesiones estéticas. Pero todas con un objetivo: visibilizar el talento de estos once aspirantes a fotógrafos profesionales. "No queríamos repetir imágenes, sino dar otro punto de vista, mostrando datos preocupantes y a veces desconocidos para avivar conciencias ante una situación climatológica extrema", explica Alonso. Así, en las instantáneas se abordan temas como las cantidades de plástico vertidas a los océanos, la acidificación del agua, la huella híbrida o la contaminación por gases, junto con el recuerdo a desastres cercanos como Bens, "que han dado lugar a una gran obra de regeneración ecológica". "También hay un pequeño homenaje al papel que tuvo la población gallega en la protesta contra la instalación del vertedero de residuos radiactivos de la Fosa Atlántica", añade el docente.

Los once alumnos de esta primera edición del taller proceden de asociaciones y colectivos vinculados a la discapacidad como Down Coruña, Asperga, Aspronaga o Ingada, entre otros. La actividad continuará este curso, y de hecho ya está abierto el plazo para solicitar plaza en la nueva convocatoria, cuyas clases arrancarán a finales del próximo mes de octubre. Los interesados en participar han de ponerse en contacto con la Fundación María José Jove.