Herrera, ante su nueva temporada en la Cadena Cope: "Quiero retirarme pero no me dejan"

El periodista Carlos Herrera, que tiene contrato con la Cadena Cope hasta 2021, aseguró ayer en la presentación de la nueva temporada de la emisora que le gustaría retirarse pero que no cree que se lo permitan. "Yo quiero retirarme pero no me dejan. No lo parezco, pero soy mayor. Tengo ganas de ir a ver obras por la calle. Cosas de jubilados. Con mi chándal, mi prensa deportiva, ir a los bares, pero de momento no me dejan", bromeó el locutor.